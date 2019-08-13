Scomparso nel nulla da sabato scorso. L’appello del figlio per ritrovare il papà 84enne

ORTA DI ATELLA – “ATTENZIONE! STIAMO CERCANDO QUESTA PERSONA SCOMPARSA SABATO 10 AGOSTO 2019 SI CHIAMA GAETANO CANCIELLO HA 84 ANNI DI UN FISICO ESILE. SI È ALLONTANATO CON UNA FIAT PUNTO DI COLORE BORDEAUX AVENTE NUMERO DI TARGA AH895AR. HA BISOGNO DI ALCUNI MEDICINALI GIORNALIERI. CHIUNQUE LO RICONOSCESSE È PREGATO DI AVVISARCI URGENTEMENTE A QUESTI NUMERI 3402304724O, 3929325162, 3204275161”.
E’ l’allarme lanciato su Facebook dal figlio dell’uomo che è sparito da Orta di Atella da sabato scorso.