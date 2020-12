SCUOLE RIAPERTE, ANZI NO. Carlo Marino fa il fenomeno e “inventa” un’ordinanza comica. Velardi fa il prezioso, De Filippo decide e dichiara…

Dopo che De Luca ha delegato alle fasce tricolore l’incombenza di decidere per il 9 dicembre, facciamo un attimo il punto della situazione. In calce all’articolo la bizzarra ordinanza del primo cittadino del capoluogo

CASERTA – L’inconsistenza di certi sindaci viene evidenziata nei momenti in cui, dovendo fare cose semplici, sono loro stessi a complicarle.

Un po’ perché sono scadenti nella conoscenza dei processi amministrativi, un po’ perché, nell’epoca dei social, se uno imbroglia la matassa, allunga i tempi della propria esposizione mediatica, autentica necessità rispetto ad una astinenza da presenzialismo che poi è l’unico motivo per il quale molti indossano quella fascia.

E allora, nel momento in cui il governatore De Luca, finalmente e per la prima volta rinsavisce da marzo ad oggi, consegnando ai sindaci la potestà di applicare o di non applicare la possibilità che l’inserimento della Campania in zona arancione offre di riaprire le scuole fino alla prima media compresa, gli stessi sindaci si mettono a far casino.

Questo di Caserta si inventa una cervellotica ordinanza nella quale, da un lato sancisce la chiusura, o meglio la non riapertura delle materne, delle elementari e delle prime medie delle scuole statali della città, dall’altro consente alle scuole provate di aprire, ma, udite udite, a condizione che ogni bambino venga sottoposto a due tamponi a settimana, con l’obbligo di una visita medica generale ogni 15 giorni.

Ora, visto che questo format non si confà ad una relazione tra i tamponi da effettuare e le strutture pubbliche dell’Asl che li processano, bisognerebbe andare nei centri privati. E lì si viaggia a 60 euro a tampone per gli antigenici e 80 per i molecolari.

E francamente, anche le famiglie più facoltose con i figlioli dai Salesiani questi quattrini non li tireranno fuori.

Ma è chiaro che se anche due bambini dovessero invece accedere alle lezioni, assecondando questa roba che potremmo definire il protocollo Marino, la scuola privata rimarrà aperta.

A questo punto, però, non si capisce per quale motivo questa facoltà non sia attribuita anche a chi frequenta la scuola pubblica.

Non vogliamo certo scomodare i diritti costituzionali per un’ordinanza di Carlo Marino, ma questa è veramente una strampaleria da qualsiasi lato la si guardi e la si valuti.

Netto e chiaro, invece, è stato il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, l’unico che abbiamo trovato preparato su una notizia molto importante, ripresa stamattina dal sito specializzato Orizzonte Scuola e anche dal quotidiano “Il Tempo”.

Si tratta dell’indagine, compiuta dall’Istat, che ha stimato in 225.815 i casi di positività sviluppati dal settembre scorso con punte maggiori nell’ultimissimo periodo nei luoghi in cui, nonostante le zone rosse o arancioni le scuole dei piccoli sono rimaste aperte.

“Non mi stupisce – dichiara De Filippo a Casertace – perché comunque c’è una complessità nella messa a punto di tutti gli apparati di prevenzione, che passano anche e soprattutto per comportamenti a cui molto difficilmente gli studenti piccoli, ma anche quelli più grandi, possono essere vincolati”.

“Ritengo, a questo punto – conclude De Filippo – che tenere chiuse tutte le scuole fino al 22 dicembre rappresenti un atto dovuto e di buonsenso. Poi vedremo il 7 gennaio cosa succederà e se magari, anche in previsione di un vaccino che potrà essere iniettato tra le categorie di priorità, anche al personale scolastico, si potrà riprendere con prudenza e gradualità”.

Per quanto riguarda Marcianise, fino alle 16 di oggi le scuole erano ufficialmente aperte. Poi il sindaco, che aveva giurato di non mettere piede su Facebook, ha cominciato a discutere con qualche cittadino, assegnando naturalmente patenti di buona e cattiva creanza, come se lui fosse l’unico ad avere il diritto di insultare l’universo-mondo quando gli gira, ha cominciato ad avere qualche dubbio.

Tra le più battagliere, le mamme dei bambini che frequentano la scuola Aldo Moro.

Chiedono, in pratica, che Marcianise faccia come Maddaloni e sostanzialmente come Caserta.

Ovviamente, però, siccome nel cielo della città aleggia anche un altro virus, quello della sindrome di Hubris, non è escluso che Velardi faccia cose diverse da quelle dei suoi colleghi e da quelle legate ad una semplice gestione di buonsenso di questa situazione.