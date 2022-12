SENTITE QUESTA La presidente Asi Pignetti, travestita da Babbo Natale, afferma in pratica che noi abbiamo preso soldi da una transazione con Canciello. Una boiata pazzesca. Ma siccome noi se facciamo una querela paghiamo di tasca nostra e non con i soldi pubblici…

Quello che si coglie dal post che facciamo campeggiare in testa all’articolo nel quale esprimiamo la nostra replica, è un senso di totale sicurezza che si estrinseca nella libertà di poter esprimere qualsiasi sciocchezza infamante, senza doverne affrontare le conseguenze su nessun terreno: né su quello politico, men che meno su quello giudiziario. Comunque, domani, ci facciamo quattro risate perché pubblicheremo il testo integrale di una transazione voluta esclusivamente dal signor Canciello e non certo da noi, e la corrispondenza formale degli ultimi mesi tra il sottoscritto e l’imprenditore di Frattamaggiore indagato per favoreggiamento. A proposito, signora Pignetti: ma se in questi anni mi sono occupato di Canciello per prendere i suoi soldi ricattandolo, per quale motivo dal 22 novembre ad oggi questo giornale gli ha dedicato almeno quattro articoli su un’indagine di camorra che lo coinvolge sia come vittima che come indagato?

class="wp-block-image size-large">

CASERTA/AVERSA (gianluigi guarino) Sarà anche una coincidenza, questa ennesima puttanata scritta dalla signora Raffaela Pignetti, presidente dell’Asi di Caserta in base ad un accordo politico-imprenditoriale tra il deputato del Pd Stefano Graziano, l’imprenditore di San Cipriano Nino Della Gatta a cui si è aggregato, negli ultimi due anni, anche Giovanni Zannini, arriva, manco a dirlo, nel momento in cui Ferdinando Canciello, l’imprenditore potentissimo che fa il bello e il cattivo tempo nel comparto Asi di Aversa Nord, non è in grado di attivare le solite azioni per intimidire questo giornale e chi lo dirige. Ciò perché, la sua iscrizione nel registro degli indagati per un’ipotesi di reato di favoreggiamento, concretizzatasi durante l’indagine sulle azioni criminali finalizzate alla ricostituzione di un controllo capillare del territorio, da parte del clan dei Casalesi, non può essere considerato un fatto opinabile in quanto messo nero su bianco in atti giudiziari contrassegnati dai simboli solenni della Repubblica italiana. Ma se Canciello non favella, è la Pignetti a favellare, esponendo una tesi con la quale fa capire che l’imprenditore di Frattamaggiore, che lei ben conosce, sarebbe, in pratica, la vittima delle estorsioni di Casertace. Canciello, come abbiamo scritto, risulta allo stesso tempo vittima di attività estorsive da parte di diverse fazioni del clan dei Casalesi, ma allo stesso tempo, avrebbe opposto un muro di fronte alle evidenze investigative riguardanti le attività estorsive suddette, al punto da creare le condizioni affinché i magistrati inquirenti della Dda considerassero inevitabile e necessaria un’indagine su di lui su una eventuale commissione del reato di favoreggiamento.

Canciello, dunque, non ha potuto realizzare le sue solite iniziative. Non ha potuto negare o confutare l’evidenza formale di un atto giudiziario esistente. Di conseguenza, non ha potuto presentare un’altra citazione in giudizio ai nostri danni come quella che un anno e mezzo fa ci fece e mi fece recapitare, chiedendo 3 o 4 milioni di euro di risarcimento dei danni (che noi gli proponemmo di scalare offrendoci di pulire con la pelle di daino, ogni sera, le Ferrari e la Bentley rosa della sua potente e raffinatissima flotta automobilistica), in quanto, a suo dire, il sottoscritto e questo giornale, che il signor Canciello non hanno mai conosciuto di persona e hanno sistematicamente, volontariamente, sempre evitato di incontrare, nonostante i contatti diretti e indiretti che l’imprenditore di Frattamaggiore, trapiantato ad Aversa, ha tentato di attivare, anche attraverso offerte per spazi pubblicitari targati Vega srl.

Sapete come è andata a finire questa vicenda? Qualcuno lo sa. Agli altri, ora, lo diciamo noi. Tanto si tratta di cose testimoniabili tranquillamente dagli avvocati che a questa procedura hanno contribuito e hanno partecipato. Dei contenuti della costituzione in giudizio mi sono occupato io personalmente. Ho scritto di mio pugno trenta pagine, non una in meno, confutando certosinamente tutte le accuse che Canciello aveva mosso nei miei confronti, collegando le stesse ad ognuno degli articoli contestati e motivo della sua maxi richiesta risarcitoria.

Il mio avvocato si è solo limitato a mettere in fila quelle pagine che, nei tempi previsti dalla legge, abbiamo presentato al Tribunale di Benevento, adito dal Canciello. Pochi giorni dopo, se non sbaglio a settembre 2021, come succede solo raramente nei procedimenti civili, ho deciso di essere fisicamente presente alla prima udienza, davanti ad un giudice del Tribunale sannita. A pochi giorni di distanza da quell’udienza e dopo che, evidentemente, Canciello e il suo avvocato avevano preso visione delle 30 pagine della mia costituzione, non più parole di fuoco e minacciose, ma campanelli dei cherubini hanno cominciato a volteggiare su questo contenzioso. E’ stato Canciello, attraverso il suo legale, a chiedere, ri-pe-tia-mo, di arrivare ad una transazione, chiudendo la partita e il fascicolo giudiziario che proprio Canciello aveva voluto aprire. Personalmente, ero contrario. Ma il mio avvocato mi ha persuaso sul fatto che, qualora fossi andato avanti, avrei perso una montagna di tempo, togliendo spazio al mio lavoro e, dunque, facendo esattamente quello che persone ricche di tasca e con risorse finanziarie ragguardevoli a loro disposizione, come sono indubbiamente Canciello e la presidente Pignetti, vogliono ottenere con i loro attacchi giudiziari i quali, beninteso, per quanto riguarda quelli attivati dalla Pignetti, sono stati finanziati totalmente dal pubblico denaro, attraverso circa 60mila o 70mila euro (a un certo punto abbiamo perso il conto) di incarichi professionali, attribuiti ad avvocati, soprattutto romani, con il placet politico di Stefano Graziano, di Giovanni Zannini i quali hanno ordinato ai loro rappresentanti del Cda, a partire dal pluri inquisito ex sindaco di Villa Literno, Nicola Tamburrino, e proseguendo col sempre laboriosissimo, indaffarato e mattiniero consigliere di Caserta, Gianni Comunale e con Alessandro Rizzieri, punta di diamante (si fa per dire) del sistema politico-gestionale, incadinato a Mondragone da Giovanni Zannini e partecipato per molto tempo, a colpi di affidamenti per milioni e milioni di euro, anche da quel Pasquale Capriglione, pure lui pluri inquisito, come ben conoscono i lettori di Casertace, per reati di camorra, con cui per anni e anni Alessandro Rizzieri, esperto dei servizi sociali, ha instaurato una proficua (soprattutto per lui) collaborazione.

Questo è il quadro, questa è la vicenda. In quella transazione io e Caserace ci impegnavamo a non scrivere articoli diffamatori nei confronti di Canciello. Un impegno che non abbiamo avuto alcuna difficoltà ad assumere, formalmente, visto e considerato che, a nostro avviso, noi non abbiamo mai scritto articoli diffamatori a lui indirizzati. Non solo questo abbiamo accettato, con grande fair play e senza l’obbligo di farlo, ma solo per dimostrare l’identità assolutamente laica dell’approccio alla nostra informazione, abbiamo accondisceso, per quieto vivere e anche per non disturbare il feeling, nato tra il mio avvocato e quello di Canciello, a togliere dalla rete una serie di articoli indicatici dall’imperatore dell’Asi casertana. Ne aveva bisogno per una questione di reputazione digitale e, siccome noi, ripetiamo, ribadiamo, non abbiamo alcuna partita personale da giocare, siccome noi scriviamo un articolo in quanto crediamo fermamente di testimoniare un principio o un concetto di legalità, rispetto al quale l’identità della persona coinvolta rappresenta un aspetto secondario se non addiritura irrilevante, non abbiamo avuto alcuna difficoltà a dare riscontro a questa richiesta.

Dopo che quella transazione ha chiuso, lo scorso 22 dicembre, il giudizio davanti al tribunale di Benevento, il Canciello ha cominciato a bombardarci di lettere raccomandate, di pec, nelle quali sosteneva che noi di Casertace stessimo violando i termini della transazione. Noi abbiamo risposto, abbiamo confutato ancora tali contestazioni, punto per punto, nell’ambito di un serrato confronto epistolare, raccomandata contro raccomandata, pec contro pec, come evidenzieremo nella giornata di domani quando pubblicheremo tutto ciò che c’è da pubblicare. In queste nostre risposte, abbiamo detto al signor Canciello che se ritiene di essere diffamato da Casertace, lui si può accomodare, in quanto costituisce sicuramente un suo diritto farlo, dai carabinieri, dalla polizia, dalla guardia di finanza, presentando denuncia-querela nei nostri confronti oppure chiedendo al Tribunale di Benevento l’annullamento della transazione e dunque, il ripristino della procedura che lui, ripetiamo per la quinta volta, ha interrotto, di fronte alle 30 pagine della mia costituzione in giudizio. Lui e solo lui.

Vedete, questa roba scritta dalla presidente Pignetti meriterebbe la presentazione da parte mia di una querela nei suoi confronti. Ma abbiamo troppo rispetto di noi stessi, del lavoro che facciamo per metterci a perder tempo con queste cose che, al contrario, sotterriamo sotto a quella risata divenuta proverbiale dal momento in cui questa frase fu pronuncita da un anarchico di fine Ottocento. Anche perché, noi di Casertace e il sottoscritto, gli avvocati li paghiamo di tasca nostra e non abbiamo dietro un ente pubblico che elargisce soldi dei cittadini per difendere l’onorabilità di una dirigente messa dalla politica a capo di un ente strumentale.

Per cui, cosa aggiungere ancora? Vestita da Babbo Natale la signora Pignetti è sicuramente bellina. Ops, abbiamo scritto bellina e riteniamo, dunque, di non aver espresso alcuna valutazione che possa urtare la suscettibilità di questa persona che nelle sue querele ha curiosamente, quanto infondatamente, lamentato atteggiamenti sessisti, discriminatori, assunti da questo giornale e derivati dal fatto che in alcuni articoli, dentro alle canoniche 200 righe di sangue e di sudore, di ricostruzioni tecnico-giuridico-amministrative, definivamo la Pignetti una Barbie, come se questo fosse un fatto offensivo e non invece, una semplice constatazione di somiglianza fisiognomica con un personaggio di fantasia che, tra le altre cose, incarna da sempre un modello in grado di far quadrare i conti tra una gradevole femminilità e le qualità di una donna, anzi, di una persona indipendente, che sa il fatto suo, in grado di svolgere diverse mansioni, e non solo quelle classiche dell’economia domestica, che sceglie e non subisce le scelte altrui.

Secondo la Babbo Natale di Aversa, anni e anni di lavoro esercitato da questo giornale sulle attività imprenditoriali dei Canciello, e scaturito da centinaia e centinaia di ore di un’applicazione rigorosissima “matta e disperatissima”, trascorse nell’esame minuzioso di atti amministrativi, di leggi e norme, di decreti, di altre fonti del diritto amministrativo e di repertori giudiziari, sarebbero stati realizzati allo scopo di ricattare i Canciello per ottenere da loro chissà che cosa, presumibilmente soldi, stando al contenuto del post della Pignetti. Sostanzialmente per praticare loro una estorsione, unendo, dunque, la nostra attività criminale a quella della buonanima di mister “Contessa” Salvatore Sestile, suocero di Antonio Schiavone, un altro che ci ha citati per danni e che vanta nel suo albero genealogico il fatto ragguardevole di essere il fratello di Francesco Schiavone Sandokan, e alle aspirazioni di Giovanni Della Corte, di Franco Bianco e compagnia, cioè degli aspiranti continuatori delle pratiche criminali del clan dei Casalesi e della famiglia Schiavone in particolare. Secondo la Babbo Natale che, giustamente – perché la storia di questi ultimi anni ciò ha decretato – parla come un Papa, cioè ex cathedra, come un presidente della Repubblica a cui l’articolo 72 della Costituzione sottrae il problema di essere responsabile delle sue azioni, il sottoscritto e Casertace avrebbero preso soldi quale provento generato da un contratto, da un accordo transattivo tra noi e Canciello.

Siccome a me piace vivere alla grande, magari noleggiando auto di lusso con autista, ugualmente noleggiato, per farmi scarrozzare da Caserta a Roma, i soldi estorti a Canciello si sono volatilizzati in un battibaleno e, dunque, appena ho potuto, mi sono rimesso a tirar legnate ai Canciello i quali, ritornando al concetto iniziale, trovano a loro fianco la Pignetti che pubblica, sotto ad una fotografia indubbiamente accattivante, questa boiata pazzesca. Magari, questi altri soldi, me li può portare lei al volante di una slitta, solcando le temperature più miti di questa provincia, in grado di riscattarla dalla botta paralizzante di freddo che le ha offuscato, ancora una volta, la lucidità, presa in quel di Rovaniemi, il 6 dicembre scorso al momento in cui, da Babba Natale in mezzo ad altri Babbi Natale, è partita, nella ricorrenza onomastica di Santa Claus, per recar dono ai casertani delle sue competenze e della sua sagace saggezza.

Beh, ci sarebbe spazio per enfatizzare, per alzare, ancora una volta, il livello dello scontro. Ma anche questa pratica, come le querele o le citazioni in giudizio, è un qualcosa che serve alla signora Pignetti o al signor Canciello per distogliere il sottoscritto e questo giornale da un lavoro serio, concentrato, metodologicamente vincolato al rigore dello studio delle fonti.

Ai nostri lettori, diamo appuntamento a domani, giovedì 15 dicembre, quando pubblicheremo il testo integrale della famosa transazione firmata dal sottoscritto e da Canciello attraverso i loro avvocati e che ripeto, per l’ennesima volta, è diventato accordo transattivo solo e solamente (e sono sette) per l’imprenditore che tanta fortuna ha scalato in questi anni da vero e proprio self made man, da coltivatore di asparagi a formidabile immobiliarista in grado di trasformare la mission dell’area per lo sviluppo industriale della provincia di Caserta, travisando dietro alle ragioni sociali di centinaia di imprese, di società, costituite nel corso di pochi anni, l’attuale e vera identità dell’Asi di Caserta, che di industriale, ormai, ha molto poco e che noi, non a caso, definiamo da tempo, Area di sviluppo immobiliare.