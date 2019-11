“Sesso a tre o mando le foto intime a tuo marito”. Donna sposata denuncia un “amico social”

CASERTA – Una donna ha denunciato alle forze dell’ordine quanto accaduto sui social, facendo scattare la denuncia per un ragazzo casertano e per un giovane residente in provincia di Isernia, accusati di stalking e Revenge Porn.

La signora, sposata, aveva inviato delle foto di lei nuda al nuovo amico che aveva conosciuto sui social. Poco dopo però il ragazzo le ha fatto una richiesta : “Facciamo sesso a tre con un mio amico“. La donna allora decide di interrompere l’amicizia social. “O lo fai o mando le foto di te nuda a tua marito e a tua cognata“. A quel punto la malcapitata ha deciso di presentare denuncia. Le forze dell’ordine hanno rintracciato l’amico e il compare che avrebbe dovuto partecipare al rapporto sessuale.