Shock in paese: 40enne si impicca ad un albero nel proprio giardino

CASERTA – Tragedia in un’abitazione a Puccianiello, in via Antonio Marino, nella tarda serata dello scorso giovedì.

Una 40enne è stata ritrovata, dai propri familiari, impiccata ad un albero nel proprio giardino. I parenti della vittima hanno immediatamente allertato i soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso della donna una volta giunti sul posto.

Non del tutto nitidi i motivi del tragico gesto, ma la causa potrebbe risiedere in uno stato di profonda depressione. Indagano i Carabinieri