Si masturba davanti ad una donna con la figlia. Rintracciato e denunciato

CASTEL VOLTURNO – Un uomo di 48 anni di Arzano è stato denunciato per essersi masturbato dvanti ad una donna e alla figlia di 3 anni. Le due stavano passeggiando in una traversa di via del Mare, in località Pinetamare quando il 48enne a bordo di una Renault Capture le ha notate e poi, una volta tagliata la strada alla donna, ha iniziato a praticare autoerotismo. La vittima è fuggita ma lui l’ha inseguita per poi incrociarla di nuovo in auto, minacciandola. Ma lei ha memorizzato il numero di targa e ha denunciato il fatto ai vigili urbani di Castel Volturno. L’uomo è stato rintracciato e denunciato.