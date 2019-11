Sindaco ucciso. Una lettera anonima tira in ballo due carabinieri casertani: “Cioffi con una BMW regalata dal clan”

AVERSA/CASAGIOVE – Martedì sera la trasmissione di Italia 1 Le Iene ha mandato in onda un servizio, a cura di Giulio Golia, sull’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. Una lettera anonima, giunta in redazione in cui vengano tirati in ballo i nomi di due carabinieri casertani. Fabio Cagnazzo di Aversa e Lazzaro Cioffi di Casagiove.

Secondo la missiva, Cagnazzo che lavorava con Cioffi alla compagnia di Castello di Cisterna, avrebbe coperto il suo sottoposto in più di un’occasione, anche prima dell’arresto. L’autore della lettera che si definisce un carabiniere, ma la cui identità è rimasta anonima, sostiene che proprio nell’estate in cui venne ucciso Vassallo, nel 2010, Cioffi sarebbe stato presente ad Acciaroli e venne trovato in un camper con persone non identificare.

Sempre nella missiva, viene spiegato che Cagnazzzo avrebbe garantito per lui con i carabinieri che lo aveva fermato. Intervistato da Le Iene Cagnazzo ha smentito quelle circostanze.

Per i dettagli vi rimandiamo alla visione del video: https://www.iene.mediaset.it/video/omicidio-vassallo-lettera-nuove-rivelazioni_599901.shtml