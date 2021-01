Società di rifiuti raggiunta da interdittiva antimafia

LUSCIANO – Interdittiva antimafia per al ditta ECOCE, società che si occupa di servizi per l’igiene ambientale, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, nonché noleggio di automezzi per l’ecologia, spurgo e disostruzione della rete fognaria, azienda operante in alcuni Comuni della provincia di Caserta, tra i quali Parete, Lusciano, Pastorano e fino a qualche giorno fa anche a Teverola. Il provvedimento è stato firmato dalla Prefettura di Napoli retta dal Prefetto Marco Valentini in quanto l’azienda Ecoce s.r.l. ha sede a Giugliano. Il provvedimento vedrà obbligati gli Enti ad attivarsi, immediatamente, per trovare soluzioni alternative per evitare blocchi alla raccolta della spazzatura.