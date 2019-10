Sorpreso nell’androne del Comune ma è ai domiciliari. Arrestato 40enne

SAN TAMMARO – In Santa Maria Capua Vetere, i carabinieri del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto in flagranza del reato di evasione F. A., 40 anni di San Tammaro. L’uomo, da maggio 2019 agli arresti domiciliari in sostituzione della detenzione in carcere dove era stato recluso a seguito di una rapina commessa nel dicembre 2018, è stato sorpreso da militari dell’Arma mentre, senza giustificato motivo, si intratteneva nell’androne di quella casa comunale.

L’arrestato è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.