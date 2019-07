Sparita nel nulla dalla comunità Mille Soli. Il disperato appello della madre: “Aiutatemi, vi prego”

CASAGIOVE/SUCCIVO – E’ sparita nel nulla da diversi mesi Eleonora Consonni, 18enne originaria di Succivo accolta nella comunità-alloggio “Mille Soli”. A lanciare l’allarme della scomparsa è la madre della giovane, Mariaveronica Taliento, che sui social network scrive: “Da mesi è scomparsa mia figlia Eleonora Consonni di 18anni. Uscita dalla comunità-alloggio “Mille Soli” di Succivo il 4 ottobre è andata a vivere dalla famiglia Carnevale/Di Guida di Casagiove, imparentata con un sindacalista della Cgil Antonio De Falco, i quali a maggio 2019 riferiscono di non avere più notizie da mesi di mia figlia. Da marzo è stata presentata ai carabinieri di Caserta denuncia cautelativa e di scomparsa, in quanto si constatava che mia figlia per mesi ha vissuto segregata in casa, senza cure mediche nonostante precedenti disturbi di salute e evidenti disagi psicologici certificati dall’Asl”.