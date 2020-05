STORIA DI CORNA, TRADIMENTI E VENDETTA DELL’AMANTE. E in paese spuntano decine e decine di manifesti del parrucchiere nudo

PORTICO DI CASERTA – Erano decine e decine i manifesti spuntati ieri sera improvvisamente in tutto Portico di Caserta, raffiguranti un uomo nudo steso a terra su alcuni teli.

Potrebbe esserci la vendetta di una donna dietro questo gesto. L’uomo, G.G., noto parrucchiere della zona, raffigurato come l’ha fatto mammà, preso di mira, avrà fatto qualche promessa di troppo. Promessa che, evidentemente, non ha avuto minimamente voglia di mantenere e per il quale ora paga pegno attraverso la messa alla gogna.

Insomma, la solita storia di corna, tradimenti e vendette che in città ha fatto scatenare gli inciuci e le lingue delle “comari” e non.