STORIE DI CAMORRA. L’imprenditore Paolo Siciliano chiamato spesso in causa, ma non c’è alcun indizio grave nei suoi confronti e vi spieghiamo il perchè

MARCIANISE – (g.g.) L’altro giorno (CLICCA QUI PER LEGGERE) abbiamo scritto, a corredo della notizia sul provvedimento di chiusura del locale Klu della posizione che l’imprenditore dei supermercati Paolo Siciliano ha avuto negli anni rispetto alle attività del clan Belforte.

Ora, lo diciamo con franchezza e nel rispetto della persona di Paolo Siciliano, che va, come si suol dire, a prescindere. Noi non condividiamo nulla di come il soggetto in questione si muove nel suo settore imprenditoriale. Ci sta carinamente sugli zebedei, pur non avendolo mai conosciuto e pur no avendo mai parlato con lui, in modo spavaldo e, diciamocela tutto, un bel pò grosseur, che sviluppa il suo agire.

Detto quesot, però, fosse anche il mostro di Firenze, Jack lo Squartatore, l’assassino di Milena Sutter, noi non violeremmo mai l’evidenza documentale perchè quella non costituisce certo la verità che sta in paradiso o per chi non crede, nell’iperuranio di Platone, ma quantomeno rappresenta qualcosa che si approssima, seppur distanziata da essa.

Insomma, l’evidenza documentale, quello che le carte a nostro avviso dimostrano, rispetto ad una tesi e rispetto alla tesi contrapposta alla prima, rappresentano un valore in sè, totalmente scollegato dalle persone che attorno a questi elementi documentali ballano.

Per cui, si chiami Siciliano o si chiami Francesco Schiavone Sandokan o al Baghdadi, poer noi fa lo stesso. La nostra etica professionale e la nostra coscienza se la giocano con il contenuto di fatti e documenti e l’identità della persona che a questi è attinente, per noi, è totalmente irrilevante.

Dunque, dicevamo, Siciliano e la camorra. I fatti che sono poi i documenti a nostra disposizione, non lo dimostrano. Siciliano può starci sulle scatole, come ci sta sulle scatole, fino all’orlo della nostra sopportazione, ma stando allo stralcio di una nota e storica sentenza, emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ai danni del clan Belforte, non è dimostrato che abbia avuto rapporti attivi con la camorra.

Certo, ci sono delle zone d’ombra, c’è una dichiarazione di Michele Froncillo che lascia pensare, ma di dimostrato non c’è nulla. Anche perchè, in caso contrario, riteniamo, che, com’è successo per Angelo Grillo, siciliano sarebbe stato inquisito.

La vicenda è quella tragicomica dell’incendio dei due supermercati: Gino Trombetta nel novembre del 2004 chiede ad Antonio Gerardi il favore di incendiargli il supermercato Sofras. Dichiara testualmente lo stesso Gerardi: “Trombetta chiese il “piacere” di incendiare il supermercato Sofras per favorire il supermercato Di Meglio che già pagava.”

L’aspetto comico, o meglio, tragicomico della vicenda, è che Gino Trombetta che da lì a poco sarebbe finito in carcere, aveva preso una topica clamorosa: il giorno dopo, infatti, a supermercato Sofras già incendiato, contattò Gerardi e disse, in pratica, scusate, mi sono sbagliato, ho invertito le cose, era Di Meglio che dovevate incendiare perchè non paga il pizzo, e non Sofras. Per rimediare, Trombetta scese lui materialmente in campo qualche notte dopo e il Di Meglio finì in fumo, azzerando in pratica la presenza dell’offerta alimentare in quella zona della città di San Nicola La Strada.

Sempre nello stesso stralcio della sentenza, i tribunale cita anche le dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia, precisamente di Domenico Cuccaro: “Non so dell’incendio, mi sembra strano, in quanto il supermercato Sofras paga le estorsioni e fa i cesti di Natale.”

Terza ed ultima citazione di dichiarazioni di pentiti, menzionata dal giudice nella sentenza. “Froncillo Michele sapeva degli incendi e soprattutto che era stato commesso un errore: era infatti stato incendiato il supermercato Sofras, che era invece un’attività commerciale molto vicina al clan Belforte.”

Dunque, se dovessimo misurare la potenziale gravità indiziaria delle dichiarazioni di questi pentiti, in base ad un’indignazione di colui che viene chiamato in causa (se, campa cavallo…) l’eccentrico imprenditore marcianisan-capodrisano potrebbe querelare solo uno dei tre collaboratori di giustizia appena menzionati: Michele Froncillo che tra le altre cose parla de relato in quanto “gli avevano raccontato che…”, a differenza di Gerardi il quale è stato diretto protagonista di entrambi gli incendi, diventando dunque un testimone consistente nel momento in cui ha deciso di diventare un pentito. Insomma, le dichiarazioni di Michele Froncillo e di Domenico Cuccaro sono permutabili, fungibili, invertibili.

Possono sicuramente promuovere una riflessione nelle persone che conoscono la vita e le opere quotidiane di Siciliano, il tourbillon di marchi da lui gestiti e continuamente mutevoli, rispetto a possibili relazioni con ambienti vicini o interni al clan. Ma al di la delle riflessione, di una deduzione esperenziale, non si può andare. I gravi indizi di colpevolezza sono, infatti, un’altra cosa. Probabilmente, quando questi collaboratori di giustizia sono stati ascoltati, si sarebbe potuto rivolgere loro qualche domanda un pò più precisa, un pò più dettagliata.

Ma questa è un’altra storia, al momento, senza che nessuno ce lo abbia chiesto, anche perchè se fosse successo, avendo un pessimo carattere, non l’avremmo fatto, abbiamo allineato agli elementi certi, ufficiali, rappresentati dagli atti di una sentenza, la vicenda di Siciliano che oggi, a meno che non salti fuori qualche altra cosa, è solo un imprenditore che ha pagato il pizzo e che Gino Trombetta voleva utilizzare, in forma sicuramente indiretta, quale esempio per lanciare il seguente messaggio agli imprenditori: li vedete questi due supermercati? Uno lo abbiamo distrutto ed incenerito perchè non pagava il pizzo; l’altro è vivo e vegeto perchè il pizzo lo paga, anzi, aggiungiamo noi, citando proprio Cuccaro, ci prepara anche i cesti di Natale.

Questa operazione che doveva essere dunque esemplare, si risolse in un clamoroso flop, nella vicenda tragicomica di cui abbiamo già detto.

Questi i fatti. Tutto il resto sono legittime opinioni.

CLICCA QUI PER LEGGERE LO STRALCIO DELL’ORDINANZA