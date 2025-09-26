Stranormanna 2025: dieci anni di corsa e di memoria, Aversa pronta alla grande festa

Oltre 1200 iscritti per l’edizione del decennale. Percorso veloce, traguardo volante Memorial Imma Noviello e un programma che unisce sport, storia e inclusione

AVERSA (Pietro De Biasio) – Dieci anni di fila per una gara podistica sono già un traguardo importante. Se poi i numeri dicono 1212 iscritti, cifra in aumento rispetto alle ultime edizioni, con 1066 uomini, 146 donne e 137 squadre, allora si capisce come la «Stranormanna» sia diventata molto più di una semplice corsa cittadina. E non è ancora finita: le iscrizioni restano aperte fino a venerdì 26 settembre, ore 12.00, con la possibilità quindi di ritoccare ancora verso l’alto il totale dei partecipanti.

Domenica 28 settembre, con partenza alle 8.30 da via Roma e arrivo al Parco Pozzi in via Roma, la «Città delle 100 Chiese» celebrerà il decennale di un evento che ha saputo crescere anno dopo anno senza perdere la sua identità originaria. 2014 La Stranormanna nacque quasi in sordina, nel 2014, come stracittadina non competitiva in ricordo di Marianna della Vecchia, una bambina strappata troppo presto alla vita da un tumore. Un gesto semplice, quasi familiare, che in pochi anni ha trovato terreno fertile nella comunità aversana.

L’edizione 2015 fu ancora dedicata a lei, ma già allora si intravedeva il salto di qualità: da memorial a gara podistica capace di attrarre sempre più corridori. Da lì, un crescendo. L’organizzazione affidata all’Associazione sportiva dilettantistica «Stranormanna», il patrocinio del Comune e il coordinamento tecnico dell’ASC hanno fatto il resto.

L’edizione 2025 porta la firma del presidente Giuseppe Andreozzi. Alla regia tecnica due nomi esperti come i direttori di gara Lorenzo Vanacore e Giovanni Marino. Sempre Vanacore, insieme al gruppo, il «Lorenzo Team» – ha disegnato e curato il percorso cittadino. La «Stracittadina» è invece sotto la responsabilità di Armando Iorio, mentre il coordinamento generale resta saldo nelle mani di uno staff che negli anni ha saputo far crescere la manifestazione con professionalità e passione.

Oggi, la Stranormanna è un appuntamento che richiama atleti da tutta la regione e anche da fuori, con il valore aggiunto di un contesto urbano che ben si presta ad accogliere migliaia di persone. Il percorso Tecnicamente il tracciato è uno dei punti forti dell’evento normanno. Un unico giro cittadino di 10 chilometri, pianeggiante, veloce, interamente presidiato da volontari, protezione civile e forze dell’ordine. Un percorso che consente di correre forte, con la possibilità di testare gambe e condizione dopo la pausa estiva. Il tempo massimo fissato in 1h15’ permette a tutti di portare a termine la gara, ma per i più ambiziosi sarà l’occasione ideale per cercare un personale sui 10 km.

Non mancherà il brivido agonistico dentro la gara stessa, con il traguardo volante «Memorial Imma Noviello», pensato come premio speciale e stimolo tattico: un invito ad alzare il ritmo già nei primi chilometri, spezzando la monotonia delle tattiche attendiste.Gli occhi degli appassionati guardano anche al passato recente: nel 2024 la gara fu dominata da Abdellah Latam (International Security) in 29’54” e da Francesca Palomba (Caivano Runners) in 36’44”, prestazioni che ancora oggi restano un riferimento per chi sogna domenica di salire sul podio della città normanna. Inclusione e comunità Ma ridurre la Stranormanna a una semplice 10 km sarebbe limitativo.

L’evento, infatti, si porta dietro una serie di iniziative collaterali che ne fanno un laboratorio di inclusione e sensibilizzazione.Come la Stracittadina di 2,5 km, aperta a tutti, mantiene intatto lo spirito originario di corsa popolare.Sono questi tasselli a dare alla Stranormanna un’anima diversa dalle altre competizioni: lo sport come veicolo, la città come palcoscenico, la comunità come vero motore. Logistica Il ritrovo è fissato dalle 7.00 al Parco Pozzi, cuore della manifestazione. La consegna pettorali avverrà tra le 7.00 e le 8.00, sempre all’interno del parco.

Ampie possibilità di parcheggio nelle aree limitrofe. Partenza e arrivo saranno a due passi, lungo via Roma, con qualunque condizione atmosferica.La Stranormanna è arrivata alla sua decima edizione senza mai smettere di crescere. È diventata gara vera, con atleti che correranno forte sui 10 km cittadini, ma al tempo stesso è rimasta fedele alla sua vocazione popolare e solidale. Un equilibrio raro, che spiega i numeri record e il calore che circonda l’evento.

Domenica ad Aversa si correrà, certo. Ma più ancora si celebrerà una comunità che ha saputo trasformare il ricordo in un appuntamento collettivo di sport e di vita. Perché, alla fine, il crono resta scritto su un display, ma il valore di un evento come la Stranormanna resta inciso nella memoria di chi c’era.