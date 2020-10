Tamponi anche nei laboratori privati della Regione. Ecco L’ELENCO COMPLETO

REGIONALE – Era nell’aria gia’ da qualche giorno dopo che il governatore Vincenzo De Luca l’aveva annunciato nel suo consueto appuntamento social con i cittadini per fare il punto sull’emergenza Covid, ora e’ praticamente ufficiale: la CAMPANIA e’ pronta ad effettuare i tamponi a singoli privati cittadini, con obbligo di comunicare gli esiti dei test alla piattaforma sanitaria regionale. Nel pomeriggio, sui canali social della Regione, e’ stato diffuso l’elenco completo dei laboratori privati accreditati per i tamponi molecolari. La lista, consultabile facilmente nel link qui in basso, comprende i recapiti di oltre 100 strutture spalmate su gran parte del territorio campano. I laboratori saranno immediatamente operativi.

CLIKKA QUI PER L’ELENCO COMPLETO DEI LABORATORI ACCREDITATI