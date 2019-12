Tentano il colpo ai supermercati Simonelli. Banda della BMW messa in fuga dal custode virtuale

FRIGNANO (Christian e Lidia de Angelis) – Banda della BMW tenta il colpo al supermercato, sventato dalla videosorveglianza. E’ accaduto lunedì, 9 dicembre, alle 23:47, in via Lincoln a Frignano quando in 4, col volto travisato da passamontagna tentano di introdursi nel Supermercato Simonelli Group. L’intera scena è stata ripresa dalle videocamere della sorveglianza Bor poste all’esterno della struttura. In due, scesi dall’auto, hanno cercato fare irruzione dall’ingresso posteriore dell’esercizio commerciale, lato dello scarico merci, cercando di scardinare il cancello.

Il custode virtuale ha rilevato l’evento e ha avviato i protocolli di emergenza, costringendo i sospetti alla fuga prima che potessero arrecare danni alla struttura.