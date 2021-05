TEVEROLA. E’ ritornato l’imperatore Lusini: con una delibera scritta a penna, cancellati gli oneri di urbanizzazione della lottizzazione Schiavone. E tra MD e l’ex pastificio Chirico…

Vi confessiamo una cosa: l’avevamo in freezer da diversi giorni ma non c’eravamo accorti che l’oggetto fosses tato redatto in questa singolarissima modalità dall’architetto Vargas, professionista legatissimo a Gennaro Pitocchi e dunque anche all’ex sindaco che oggi comanda molto più di prima, come dimostra l’intervento su un altro Pua, il 4 Nord-Est

TEVEROLA – (Gianluigi Guarino) Già imbattersi in una delibera approvata da una giunta di un comune italiano nell’anno 2021, con il suo oggetto scritto a penna, rappresenta di per sè un biglietto da visita. Significa che chi l’ha messa in opera, chi l’ha approvata e pubblicata, ha concentrato la propria attenzione esclusivamente sui contenuti, sui fatti concreti che contiene. E se la realizzazione degli stessi doveva passare per aggiustature, correzioni, magari apposte anche in qualche ufficio o in qualche studio professionale fuori dal palazzo municipale, pazienza. L’importante era raggiungere l’obiettivo.

E gli obiettivi che si propone la delibera numero 24 del 6 aprile scorso, sono ambiziosissimi, come mai lo sono stati a Teverola, negli ultimi anni 5 o 6 anni. Sembra essere tornati veramente ai tempi in cui Biagio Lusini faceva il sindaco, mostrando, contemporaneamente e contestualmente, tutti quanti i suoi estri, le sue competenze, le sue attitudini nel settore delle imprese di costruzioni, suo mestiere originario. Leggendo questa delibera e soprattutto imbattendoci in quella ridefinizione dell’oggetto con il sistema antico ma sempre tremendamente concreto, della penna a sfera, il sospetto che Biagio Lusini, mano mano, abbia di nuovo assunto le redini, con i suoi metodi, della politica, pardon, pseudo politica teverolese, è diventata, almeno ai nostri occhi e almeno secondo il nostro punto di vista, una certezza.

La delibera è stata preparata dall’architetto Davide Vargas che nella sua vita, come già abbiamo scritto in passato, di tutto si è occupato, fuorchè di edilizia pubblica o privata, collegata però a procedimenti amministrativi più o meno complessi. Però, il sindaco Lusini, pardon, Tommaso Barbato (ultimamente, la fascia tricolore è impegnato anche nella mansione di conduttore dell’auto in cui spesso viaggia il Lusini, soprattutto in zona Marican, pardon Asi) lapsus freudiano, l’ha scelto legittimamente in quanto ha ritenuto che i consigli di una vecchia volpe, qual è Gennaro Pitocchi, il quale ha segnato la storia dell’ufficio tecnico di Teverola, che ha contribuito alle fortune della famiglia Canciello, che ha fatto dell’articolo 36 del Testo Unico sull’edilizia un vero e proprio chiavistello, stabilmente in opera, per costellare la zona Asi di insegne che l’hanno trasformata in una vera e propria Marican land o per chi preferisce Vega land.

Ognuno ha il suo punto di vista: il sindaco Barbato, che onestamente facciamo fatica a considerare ancora tale, ritiene che il metodo Pitocchi sia quello buono, utile per fare gli interessi dei suoi concittadini. Non potendo, dunque, chiamare direttamente lui, che a un certo punto, avendo vissuto molto pericolosamente per tanti anni, ha deciso di dedicarsi alla professione libera, ha premiato il già citato Davide Vargas, uomo stimato dal Pitocchi e che in Pitocchi vede un modello da imitare costantemente, forse addirittura da emulare, sicuramente da incontrare quando c’è da acquisire un consiglio di esperienza.

Molto presumibilmente Vargas, una chiacchierata con Pitocchi l’avrà fatta. D’altronde, l’ingegnere e Biagio Lusini hanno esperienza da vendere, come magari qualche giorno, ricavando un pò di tempo dalle nostre usuali mansioni, andremo a declinare meglio facendo una sorta di biografia, di catalogo di tutte le meraviglie dell’edilizia privata nel perimetro complicatissimo e sfruttatissimo del comune di Teverola. Il parto è stato in tutta evidenza complicato altrimenti non avremmo vissuto l’esperienza originaria (in questa terra ritieni sempre di aver visto tutto e invece non è così) dell’oggetto di una delibera di un comune italiano, che lo stesso comune approva, su delega della costituzione, riportato a penna.

Di tre cose si occupa questo atto amministrativo: redige in pratica il cosiddetto piano di recupero per la zona A che, giusto masticando pochi rudimenti di legislazione urbanistica, è sempre quella ricadente nei cosiddetti centri storici o centri fortemente urbanizzati ed antropizzati, dove magari insiste qualche palazzo antico, e dove, volendo fare un esempio di grande autorevolezza, è insediata la proprietà del presidente del consiglio comunale Gennaro Caserta, il quale, a suo tempo, litigò con Lusini prima delle elezioni del 2015 ma evidentemente perchè non riusciva a trovare più gli equilibri di potere che cercò altrove, non valutando, però, che un’alternativa politica, prima che amministrativa, culturale prima che di governo, avrebbe significato la fine di certe pratiche. Cosa che chiaramente Gennaro Caserta non desiderava, al punto che dal notaio andò a firmare proprio insieme a Lusini.

Agli appassionati della materia, consigliamo di leggere il testo integrale della delibera che pubblichiamo in calce. Intanto, vi diciamo che per quel che riguarda il piano di recupero cioè il primo terzo di questa delibera, l’intervento clou, anzi, l’unico vero motivo per cui si è stato steso questo telo strumentale di un’operazione, tutto sommato opaca, definita roboantemente piano di recupero, si chiama ex pastificio Chirico, localizzato nella centralissima via Roma.

Ultimamente, su questo immobile ha messo gli occhi un gruppo imprenditoriale molto importante, la MD spa che, diciamo così, se ne è innamorato e l’ha acquistato.

A meno che non ci siamo persi qualcosa sulle strategie d’impresa di MD, questi vendono fustini di detersivo, caffè, prosciutto, formaggio, cioccolato e non promuovono itinerari culturali, magari finalizzati a valorizzare l’archeo industria. Per cui, lì MD vuole farci un supermercato.

A pensarci bene, MD è un brand che ti riporta automaticamente a Biagio Lusini. Sono noti, infatti, i rapporti stretti che l’ex (?) sindaco ha con il cavaliere Patrizio Podini, patron in Italia del gruppo MD (quello del noto spot pubblicitario girato insieme ad Antonella Clerici). Già in passato questa relazione ha determinato significative operazioni economiche. Tale è stata, ad esempio il rilancio di Appia Center, galleria e piattaforma alimentare di MD.

Andiamo ora alla seconda parte della delibera: piano attuativo del comparto 2 Sud-Est. Il metodo Pitocchi consiste nell’attribuire una protezione di riserbo agli obiettivi reali perseguiti attraverso una delibera. Dunque, con queste definizioni tecniche, che risultano assolutamente criptiche per chi non conosce la materia, si può procedere più tranquillamente, senza drizzare troppe antenne.

Ma allora, che ci stiamo a fare noi? Dunque, comparto 2 Sud-Est, manzonianamente, “Chi era e chi è costui”? Ricordate i nostri articoli pubblicati sulla lottizzazione Schiavone di Teverola? Dalla sera in cui Biagio Lusini, accortosi di non poter vincere le elezioni, a poche ore dall’apertura dei seggi, spostò, ad epilogo di una misteriosa riunione, avvenuta in un’abitazione di Teverola, qualche centinaio di voti nel mulino di Barbato, il quale, insieme a Stefano Graziano e a Gennaro Caserta, si era accorto di essere lì lì per perderle quelle elezioni, è stata tutta una tensione affinchè Lusini realizzasse una cosa che gli era rimasta sullo stomaco. La lottizzazione Schiavone è stata ripresentata nel 2019.

Immediatamente, noi che ormai la sappiamo lunga sulle formule del burocratese, drizzammo le antenne e non è improbabile che quella nostra particolare attenzione, determinò la decisione dell’ufficio tecnico di non correre rischi e dunque di produrre un atto di diniego alla richiesta di permesso a costruire, presentata dal proprietario Pasquale Schiavone, il quale si muoveva per realizzare legittimamente i propri interessi che erano rappresentati nel contenuto di un semplice compromesso di vendita in possesso di imprenditori della filiera Lusini.

Eh già, perchè da quelle parti funziona così: prendiamo ad esempio l’allievo più riuscito di Pitocchi, cioè il già citato Ferdinando Canciello. Beh, siamo pronti a coprirci la testa di cenere e di andargli a chiedere perdono se qualcuno ci fornisce la prova che una sola operazione immobiliare targata Marican, Vega eccetera, sia stata in origine incardinata su un atto di proprietà di un terreno. Mai. E questa è storia, al di la delle citazioni intimidatorie che presenta ai nostri danni, ritenendo così di farci paura e non valutando invece, non conoscendo la storia di questo giornale e quella del sottoscritto, che l’attacco giudiziario, realizzato con il portafoglio pieno e quindi con la possibilità di assoldare importanti avvocati, ci fornisce ulteriore forza e ulteriore motivazione per portare avanti le nostre battaglie che non sono contro Canciello, ma con le quali difendiamo quello che dovrebbe essere il primato del Diritto e della Legge che vanno applicati senza se e senza ma e non sottoposti continuamente a manipolazioni, interpretazioni, espressioni di duttilità eccetera.

Ma torniamo al comparto 2 Sud-Est. Lusini non si è mai arreso. Il diniego dell’ufficio tecnico era basato sul fatto che tutti gli appartamenti da realizzare nella lottizzazione Schiavone avrebbero dovuto essere preceduti dalla presentazione, dall’approvazione di un piano di infrastrutturazione primaria, ma soprattutto dalla costruzione di opere fondamentali, cioè fogne, strade, eccetera, ad opera del comune di Teverola, unico garante del pubblico interesse di quegli interventi, da finanziare, come prevede la legge, attraverso l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione versati dal titolare del permesso a costruire. Leggendo la delibera dello scorso 6 aprile, sempre quella il cui oggetto è scritto a penna, risulta evidente che l’autorizzazione al cosiddetto scomputo degli oneri di urbanizzazione che in questo caso ammonterebbero a oltre mezzo milione di euro, rappresenta lo strumento con cui gli imprenditori della filiera di Lusini vogliono superare il problema serio dell’infrastrutturazione primaria. Il ragionamento è semplice: se io devo pagare gli oneri di urbanizzazione in modo che il comune, com’è serio e giusto che sia, realizzi le fognature, le strade, che essendo cose pubbliche direttamente attinenti alla qualità dei servizi forniti a tutti i cittadini, è sempre meglio non delegare ai privati e alle loro estrose contabilità di cantiere.

D’altronde, Teverola non è che non vanti precedenti “illustri”, al riguardo: basti ricordare quello che è successo anni fa, nella famosa zona PEEP, già legge 167, dove il comune incassò zero euro come oneri di urbanizzazione, a fronte della realizzazione di circa 500 appartamenti. Angelo Morra, altro nome noto dell’imprenditoria locale e a sua volta amicone di Biagio Lusini e compagnia, “se la vide tutto lui”. Lo schema dunque è lo stesso: scomputare perchè gli appartamenti, le case, l’obiettivo speculativo, diventino la prima motivazione, se non l’unica, dell’intervento, con buona pace della qualità delle infrastrutture che essendo un problema di popolo, di bene pubblico non può certo interessare a chi, per mentalità e cultura, non sa neppure dove stia di casa il bene comune: “La quota di contributo relativa gli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione…“.

Insomma, prima ti enuncio la norma sull’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione, subito dopo stabilisco la deroga attraverso lo scomputo. Lo faccio, giusto per far capire a tutti, ma proprio a tutti, chi comanda veramente oggi a Teverola. Va citato un altro passaggio della delibera, sempre relativo al via libera allo scomputo: “l’amministrazione Comunale di Teverola ebbe a provvedere in merito, per il solo “Comparto 2 Sud-Est” con Deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 30/01/2015 con cui approvava l progetto esecutivo delle urbanizzazioni primarie“.

Della serie: sono tornato e, rispetto alla questione di alto business dello scomputo sostitutivo del pagamento degli oneri di urbanizzazione, reinstallo la mia legge. Perchè quella delibera numero 8 del 30 gennaio 2015, stabiliva la “legge di Lusini” che utilizzò la firma della rinomata architetta Melina Mottola, al tempo dirigente dell’ufficio tecnico e che circa un anno dopo, cioè nel dicembre successivo, sarebbe stata arrestata nell’ambito dell’operazione Jambo targata Dda e che comunque apparteneva alla schiera dei “migliori” allievi di Gennaro Pitocchi.

Peraltro, quella delibera, cioè la numero 8, fu approvata, non come struttura normativa generale, ma solo come chiavistello apprestata alla questione per scardinare la blindatura giuridica riguardante il permesso a costruire del comparto 2 Sud-Est, cioè della lottizzazione Schiavone.

Rimane la terza parte della delibera, forse quella meno importante, attenzione, meno importante e non “non importante”, che però consolida la filosofia che definisce e dà corpo a tutti gli interventi in essa previsti. Nel Pua del comparto 4 Nord-Est, è rimasto poco. Tra questo poco c’è un terreno che interessa allo stesso cerchio magico di sempre, cioè a quello targato Biagio Lusini e Gennaro Pitocchi. Niente di che, dato che si tratta di poche migliaia di metri quadrati. Siccome, però, c’è una volumetria che rompe le scatole, un edificio preesistente al confine del lotto in questione, la delibera rimescola un poco le distanze e, in pratica, dice al palazzo rompiscatole di farsi un pò più in là, liberando volumetria e dunque poi consentendo un’edificazione che oggi non sarebbe possibile realizzare.

Qui, invece di andare avanti, andiamo indietro. In conclusione, se è vero che l’ex consigliere regionale del Pd Stefano Graziano è stato l’artefice di questa nuova architettura politica e, diciamo così, soprattutto economica; se è vero che oggi Graziano, avendo forse fiutato qualcosa nell’aria, si è un pò defilato, ma fino ad un certo punto (anche perchè lo studio professionale di suo fratello Domenico, per gli amici Mimmo, è localizzato in un immobile dei Canciello), è anche vero che questo vuoto è stato militarmente occupato da chi ha scritto, dagli anni 90 in poi, la storia ben poco edificante della città di Teverola e del comune di Teverola.

QUI SOTTO LA DELIBERA NUMERO 24 DEL 6 APRILE