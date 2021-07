TEVEROLA è una fogna. Leggete un pò chi sono i soci dell’impresa a cui il comune ha “regalato” lo scomputo degli oneri nella lottizzazione Schiavone

Il 7 maggio scorso è stata costituita la Delfi srl. Non hanno neppure avuto la pudicizia di metterci un prestanome. No ci ha messo i figli. In calce all’articolo, il permesso a costruire e il nostro articolo pubblicato il 7 maggio scorso

TEVEROLA – (g.g.) Lo scorso 7 maggio abbiamo scritto un articolo utile solo per noi. Nel senso che CasertaCe, sull’onda di un doloroso, rassegnato quanto doveroso “ma annate a morì ammazzati” voi e tutti gli intrighi, ricottari che non siete altro, che fate in questa provincia e nell’agro aversano in particolare, se ne strafrega e incassa fior di contatti, aumentando sempre di più i numeri del proprio successo. Quell’articolo raccontava del cerchio concentrico della politica di Teverola che partiva da Lusini e arrivava a Lusini; partiva da quella mentalità, da quella politica, da quel modo di utilizzare la politica e arrivava esattamente allo stesso punto.

In verità, noi diciamo così ma poi sotto sotto viviamo ancora nella speranza, inestinguibile in quanto innata, connessa al nostro dna, che un minimo di legalità possa essere ricostituito, ammesso e non concesso che la legalità abbia mai abitato in comuni come quello di Teverola. E allora, il 7 maggio compimmo ancora una volta l’errore di scrivere un articolo importante. Proseguendo nella scia dei detti in romanesco, “chi si loda s’imbroda“, ma quello era proprio figo e se non ci credete, sta qui sotto e vorremmo che qualcuno ci gratificasse di un commento, anche in dissenso, ovviamente mettendoci dentro una motivazione seria che parta dalla conoscenza di almeno le prime tre lettere dell’alfabeto italiano.

Ma non succederà, naturalmente. Perchè qui oramai, il gioco è chiaro: siccome il 99% di questi comportamenti rimane impunito, CasertaCe può scrivere quello che gli pare, visto che questi sono uomini di sostanza, gente pratica che non sta lì a perdere tempo con quello che don Abbondio definiva il latinorum. CasertaCe scrive, dimostra, documenta, ma noi siamo sempre qua e stavolta lasciamo in pace le assonanze con la nobiltà musicale di Vasco Rossi.

Non sarà facile per noi, percorrere la strada dell’utilitarismo. Ma ci proveremo perchè se CasertaCe deve pensare solo alle visite, ai contatti, vanno necessariamente ridotti i tempi degli articoli scritti da quel coglione del suo direttore che, ad età decisamente matura, fa ancora il Peter Pan con la prostata in mano, pensando di poter ottenere qualcosa dalle istituzioni, in una provincia in cui il malaffare è incorporato nelle vite del 90% della popolazione residente.

C’è chi ha la possibilità anche di praticarlo e chi invece si mangia le mani ogni giorno perchè vorrebbe ma non può. Operazione velocità. Non aspettatevi troppo da questo articolo ma mi applicherò per renderlo il più breve possibile: per la prima volta dopo decenni, Teverola ha anche sfatato il tabù dello scomputo degli oneri di urbanizzazione. Azz, cominciamo bene con questi paroloni tecnici. Ok, allora parole povere, cioè “lettere di mazzacane”: Lusini per la lottizzazione Schiavone definita nella determina firmata dal dirigente comunale Davide Vargas (in pratica è come se l’avesse firmata il caposcuola Gennaro Pitocchi), dà il via libera ad un’operazione a dir poco osè.

Nel comparto 2 Sud Est, cioè nella lottizzazione Schiavone, sarà il proprietario, il committente, il titolare della potestà di costruzione di decine e decine di appartamenti, ad impegnarsi ad urbanizzare, a metterci le fognature, a costruirci le strade e ad illuminarle. Sarà un impegno d’onore prima che formale. E siccome questo impegno lo dovranno prendere Lusini e il suo amicone Angelo Morra, potete ben immaginare. Insomma, cancellato l’obbligo di versare diciamo mezzo milione di euro in oneri di urbanizzazione che sono poi i soldi che servirebbero al comune di Teverola, per dotare, attraverso lavori fatti a regola d’arte e non a paste e fagioli, l’area in questione dei cosiddetti standard, cioè delle cose che abbiamo appena declinato.

Accorciamo questo articolo nel momento in cui invitiamo chi lo legge a trasferirsi poi eventualmente in quello che pubblichiamo integralmente in calce, perchè lì c’è proprio tutto, la vera quintessenza di un territorio saccheggiato, vilipeso. C’è qualcuno che dice che ce la prendiamo sempre con Lusini. Ma per noi Lusini è solo un cognome, è solo una fotografia. Mai visto, mai sentito, mai scambiata anche una sillaba. Noi non ce l’abbiamo con Lusini e non è certo colpa nostra se Antonio Iovine, uno dei capi del clan dei casalesi, divenuto collaboratore di giustizia e considerato credibile in diverse sentenza pronunciate dai tribunali, ha detto che lui e Lusini, attraverso l’imprenditore Caterino, papà dell’ex assessore provinciale Giacomo Caterino da San Cipriano, erano diventati pappa e ciccia. Precisiamo ancora che il nostro target di ieri, di ora e di sempre è stato e sarà costituito dalla modalità attraverso cui lui, il suo compare storico Gennaro Pitocchi, utilizzano la politica in funzione dei propri affari.

Per caso, vuole querelarmi, ancora una volta Lusini, facendo l’ennesima figura di niente? Sì, i suoi affari. Perchè il 7 maggio, dunque contemporaneamente all’uscita di quel nostro articolo, lei è stato l’artefice della costituzione di una società, la Delfi srl, l’ha costituita aspettando di aver messo, per dirla alla trapattoniana maniera, il gatto nel sacco, cioè un mese dopo e non prima la scandalosa determina della scomputazione degli oneri di urbanizzazione, in modo da non perderci nemmeno 50 centesimi di euro.

La società, abbiamo detto, si chiama Delfi srl e sapete chi sono i soci? Giovanna e Salvatore, cioè i figli del nostro. Dunque, saranno loro, con il padre consigliere comunale, che ormai controlla tutto perchè con il tramonto di Stefano Graziano, capita che l’infermiere che indossa la fascia, il quale deve la sua vittoria elettorale in molta parte proprio a Lusini, che nella notte prima dell’apertura delle urne spostò un pò di voti suoi per evitare il pericolo di una vittoria di Dario Di Matteo, si rapporti stabilmente al suo predecessore, vero azionista di maggioranza dell’amministrazione, controllata anche attraverso la figura dell’assessore ai lavori pubblici Pasquale Buonpane, un altro querelatore fantasioso, stravagante, che poi, aprendo e chiudendo parentesi, vi diremo cos’hanno combinato lui, Pitocchi e un altro sindaco dell’agro aversano, in questi giorni.

Nel titolo dell’articolo del 7 maggio definimmo Lusini un imperatore. Troppa grazia, Lusini e quelli come Lusini sarebbero uno zero, altro che imperatore se dovessero muoversi fuori dal perimetro in cui sono nati, cresciuti, pasciuti. Zero e più che zero. Se ancora oggi uno come lui piega la res publica ai suoi interessi personali come dimostra la visura camerale della società che effettuerà l’operazione edilizia dentro alla lottizzazione Schiavone, è perchè esiste terreno fertile, è perchè le voci della civiltà, le tracce di cultura sono talmente scarse, sparute e labili, che l’incrocio tra il senso comune indigeno, autoctono e il metodo Lusini-Pitocchi, continua ad essere l’unico motore nella vita di queste lande sempre più desolate.

