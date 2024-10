TRIBUNALE DEL RIESAME. Torna libero il tiktoker casertano Domenico Ferraro

Accolta dal Riesame la richiesta dei legali. L’uomo era finito in carcere nei primi giorni di settembre, in seguito dell’azione degli agenti della Squadra Mobile di Napoli nella sua abitazione di via Vicinale Torre a Parete

PARETE – L’Ottava Sezione del Tribunale del Riesame, accolte le richieste dei legali, ha disposto l’annullamento degli arresti domiciliari per Domenico Ferraro, tik toker venditore di orologi di lusso.

L’uomo era finito in carcere nei primi giorni di settembre, in seguito dell’azione degli agenti della Squadra Mobile di Napoli nella sua abitazione di via Vicinale Torre a Parete. Nel corso del blitz fu rinvenuta un’arma rubata, una pistola di marca Beretta modello 70 calibro 9 x 19 e 44 proiettili. La perquisizione, inoltre, fece emergere anche la presenza di 122.000 in contanti. Ferraro è stato denunciato per ricettazione, riciclaggio e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni ed affronterà il processo a piede libero