Travolsero e uccisero pedone, condanna tombale per due ciclisti

La Cassazione li assolve dal reato di omicidio colposo.

SAN TAMMARO. Per Antimo Barbato, 74enne e Giuseppe Pellecchia di 60 anni, entrambi di Gricignano d’Aversa, la corte di Cassazione ha confermato la condanna per omissione di soccorso. Gli ermellini hanno, infatti, respinto il ricorso presentato dai familiari della vittima, Salvatore Gravino, che morì la mattina del 31 agosto 2013, travolto dai due ciclisti amatoriali mentre questi transitavano nel centro di San Tammaro.

Salvatore Gravino fu investivo prima da un ciclista e poi dal secondo. La Cassazione ha quindi confermato l’assoluzione per i reati di omicidio colposo e fuga e confermato la sentenza di secondo grado della Corte d’Appello di Napoli. Per loro resta, dunque, la condanna per omissione di soccorso.