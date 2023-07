Troppo sporco dopo il diluvio, chiude lo svincolo della Variante

CASERTA – Nelle more dello svolgimento di attività di sgombero materiale, pulizia delle cunette e regimentazione

idraulica delle acque reflue da parte del Comune di Caserta, è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione di Maddaloni, la rampa dello svincolo di ‘Caserta Ovest’ per la circolazione proveniente dalla strada comunale di San Leucio d’immissione alla strada statale 700 “della Reggia di Caserta”.

L’interdizione si è resa necessaria a causa della presenza di materiale misto, generatosi a seguito degli eventi meteorici avversi dei giorni scorsi e confluito in corrispondenza della immissione alla statale, anche a causa delle pendenze delle attigue viabilità comunali.

Nell’ottica della risoluzione della questione (già più volte sollecitata al competente Comune, in particolare in occasione di eventi piovosi, quando tale fenomeno di accumulo del materiale su strada si acuisce) è prevista, prossimamente, la convocazione di un Tavolo tecnico congiunto sotto l’egida della Prefettura di Caserta.

Durante la chiusura della rampa, la circolazione potrà utilizzare gli svincoli precedente o successivo.