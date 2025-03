TUTTI I NOMI. DROGA A CASERTA. Il processo a Michele Maravita, alla moglie del boss Della Ventura e altri 9. ECCO LA SENTENZA

CASERTA – Assoluzione collettiva, esclusa una condanna mini.

Si conclude con un quasi totale nulla di fatto il processo istruito dalla DDA di Napoli che vedeva al centro la figura di Michele Maravita, genero del boss di Caserta, Antonio Della Ventura, legato al clan Belforte fratello del cuoco ristorante La Baita.

Proprio il rischio di un riciclaggio di denaro illecito aveva portato l’anno scorso al sequestro delle quote del locale con la sua sede principale a Valle di Maddaloni.

Il collegio A guidato dal giudice Caparco non ha soddisfatto le richieste del pm Luigi Landolfi.

Il pubblico ministero ha invocato 14 anni di carcere per Michele Maravita, 12 anni per Giuseppe Orefice, 18 anni per Agostino Vergone.

Ma per i giudici sono tutti innocenti, ad esclusione di una pena molto lieve a circa un anno di reclusione nei confronti di Orefice.

Il pm nella sua requisitoria aveva invocatl già l’assoluzione di Concetta Buonocore, moglie del boss Della Ventura, per la figlia Maddalena Della Ventura, per Vincenzo Carbone, Maximiliano Carponi, Consiglia D’Angelo, Alfondo D’Itri, Pasquale Maio e Felice Tunisino.

In questo caso, tutte richieste confermate dai giudici.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli aveva accusato Michele Maravita di essere il capo della gestione degli affari di famiglia dopo gli arresti che avevano colpito i Della Ventura. In particolare nel settore degli stupefacenti si sarebbe accesa l’attenzione del genero del boss. Vergone, invece, sarebbe stato il suo stretto collaboratore, mentre Orefice avrebbe gestito la mediazione con i fornitori. Ma, come detto, le assoluzioni in primo grado hanno fatto cadere queste accuse.

Nel collegio difensivo hanno lavorato diversi avvocati, tra cui Michele Di Fraia, Giuseppe Stellato, Mario Mangazzo, Massimiliano Di Fuccia, Giuseppe Scala.