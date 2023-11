Ubaldo Caprio sempre più nella scuderia di Zannini & Magliocca. Accusato di aver truccato gare e affidamenti, entra anche in Provincia con lavori alle strade da 200 mila euro

Quest’estate, invece, si era aggiudicato due appalti da 890 e 1 milione e 300 mila nei comuni di Pignataro Maggiore del sindaco Magliocca e Carinola, guidata, tramite la figlia, dallo zanniniano di ferro Pasquale Di Biasio. Nel documento della Provincia leggerete la proposta di aggiudicazione al consorzio Conpat di Roma, ovvero il “vestito” utilizzato da Caprio in tante procedure di gara, essendo partner del gruppo

CASERTA – Non sappiamo se l’imprenditore originario di Casal di Principe, ma trapiantato a Caserta, Ubaldo Caprio sia ancora indagato, oppure lui, insieme ai fratelli Francesco e Luigi, abbiamo ricevuto un decreto di archiviazione o un rinvio a giudizio per l’accusa di aver organizzato un’associazione in grado di accaparrarsi, con un giro di mazzette, numerosi lavori pubblici bandita dalla Stazione unica appaltante messa in piedi dai comuni di Alvignano, Dragoni, Piana di Monte Verna, Castel Campagnano, Ruviano, con l’aggiunta anomala di Valle di Maddaloni, più un procedimento incardinato all’Asmel per un appalto dell’ASI Caserta, poi, però non andato a buon fine.

Caprio, pesantemente coinvolto in questa inchiesta, ha continuato a lavorare, cercando le gare più congeniali alle sue imprese e ai consorzi di cui fa parte. Aggiungiamo che, però, si tratta di un suo diritto, assolutamente incontestabile, l’accusa, l’indagine per corruzione non è mica una condanna definitiva con annessa interdizione dallo stipulare contratti con le pubbliche amministrazione.

E allora l’imprenditore casales-casertano può tranquillamente partecipare e aggiudicarsi lavori lucrosi.

Parliamo di lavori lucrosi perché quest’estate abbiamo rivisto due società della galassia di Ubaldo Caprio – la Ubi Maior e la “storica” Casertana Costruzioni – accaparrarsi due gare dal valore complessivo di oltre 2 milioni e cento mila euro relativo a due scuole e finanziate con i fondi del PNRR.

Una procedura d’appalto da un milione e trecento mila euro gestita dall’Asmel, il cui risultato è stato reso noto l’8 agosto scorso dal comune di Carinola, convenzionato con la stazione appaltante e guidato da un uomo di fiducia di Giovanni Zannini, ovvero Pasquale Di Biasio, presidente dell’Idrico Terra di Lavoro spa, in municipio tramite la figlia-sindaco Giuseppina. L’altra gara, invece, con un importo di poco inferiore alla somma di 890 mila euro è stata affidata alla Casertana Costruzioni, tramite la centrale gara del Provveditorato, su un progetto messo in piedi dal comune di Pignataro Maggiore della fascia tricolore Giorgio Magliocca, presidente della provincia che gestisce con (per qualcuno in modo succube) il citato consigliere regionale di Mondragone.

Dopo che l’estate scorsa era passata con una certa mestizia – un’accusa di corruzione non fa piacere a nessuno, forse – questi mesi caldi del 2023, invece, hanno portato soddisfazioni ad Ubaldo Caprio.

E se è così l’estate, non sarà da meno l’autunno. Almeno a quanto emerge dalla proposta di aggiudicazione dei lavori di manutenzione della strada provinciale 336, nell’area ricadente nel comune di Piana di Monte Verna (città che, vista la citata indagine, non è che gli porti benissimo al Caprio), dal valore iniziale, senza ribasso, di 264 mila euro.

L’amministrazione provinciale di Caserta ha pubblicato in queste ore la proposta di aggiudicazione e, ancora una volta, per l’ennesima volta, con un dato statistico quantomeno interessante, la migliore offerta tra le imprese in gara è nel range del 38%.

38.4933%, circa 100 mila euro. Due millesimi meglio della Imprecos srl di San Marcellino, arrivata seconda nella sfida al ribasso ma che, sicuramente non si può lamentare più di tanto, avendo vinto quasi di seguito nelle scorse settimane due gare bandite dalla Provincia da centinaia e centinaia di migliaia di euro.

38.4933% è il ribasso presentato dal consorzio Conpat. In attesa di leggere la determina di aggiudicazione definitiva di questi lavori in cui, teoricamente, l’Ufficio tecnico della Provincia dovrebbe specificare quale sarà l’impresa scelta dal consorzio tra le sue iscritte a lavorare sul cantiere della strada 336, vi possiamo dire che quando leggete Conpat, almeno a Caserta e provincia, potete tranquillamente accavallare il nome delle imprese di Ubaldo Caprio.

L’imprenditore, infatti, è iscritto a questo consorzio e ha già partecipato e vinto in diverse occasioni procedure d’appalto con il binomio Conpat-Casertana Costruzioni (clicca e leggi) .

Avremmo potuto saperne qualcosa in più dagli atti della procedura, ma la Provincia tende a pubblicare con una certa difficoltà i verbali di gara, spesso introvabili nel portale dell’amministrazione guidata da Magliocca. Va detto anche che, in questo caso, si è voluta premiare forse la rapidità e che, forse, con calma vedremo i verbali di almeno questo appalto.

Rapidità. Moltissima rapidità. Da anni ci sentiamo dire, a ragion veduta, che le amministrazioni pubbliche italiane perdono tempo, un’eternità passata dietro alle lungaggini burocratiche, mesi e mesi per affidare dei lavori.

Ecco, per la manutenzione della strada provinciale 336, c’è stata una procedura lampo da far inorgoglire i fautori della deregulation. Il 19 ottobre l’amministrazione provinciale di Caserta pubblica la gara sul portale. Il 6 novembre è la data di scadenza per presentare le offerte da parte delle 30 ditte invitate e, forse, proprio per i tempi ristretti, rispondono solo in 19. Il 7 novembre, il giorno dopo, vengono aperte le buste, e oggi, 8 novembre, arriva la proposta di aggiudicazione.

Venti giorni. Venti giorni per affidare lavori da oltre 250 mila euro. Data questa celerità ci aspettiamo che stanotte ci sia l’aggiudicazione definitiva, poi domani mattina la firma del contratto e gli operai Conpat-Caprio sul cantiere già nel pomeriggio di giovedì.

Chiudiamo, ora, con tre concetti. Il primo: se non dovesse essere una società di Caprio la consorziata che ha lavorato con Conpat, sarebbe un’operazione antistorica, anticiclica e onestamente non credibile, visto che il consorzio a Caserta ha un solo operatore prescelto in Terra di Lavoro negli anni ed essendo la Casertana Costruzioni unica consorziata casertana del gruppo. Sarebbe un’operazione che ci provocherebbe qualche dubbio, nel senso, è strano scegliere un altro consorziato dopo anni di fortunato binomio, no?

Secondo punto. Quest’estate abbiamo dedicato un lungo articolo sul passaggio di scuderia di Caprio al gruppo legato a Giovanni Zannini e al suo fido Giorgio Magliocca. Quest’aggiudicazione, quindi, ci pare confermare sempre di più quanto scrivevamo in un caldissimo giorno d’agosto ( clicca e leggi ).

Ultima cosa. È una coincidenza, è un caso, ma non possiamo ammettere di non averci pensato e non aver provocato in redazione un leggero sorriso, il proverbiale pizz’a ris’, la circostanza che finché non è stato indagato per corruzione non avevamo incontrato negli ultimi 2/3 anni il nome di Ubaldo Caprio tra gli operatori economici vincitori di gare alle Provincia.

Ripetiamo, non diciamo che sia conditio sine qua non quella di subire un’indagine per tale specifico reato per poter lavorare alla Provincia, ma la circostanza del tutto casuale ci ha fatto abbastanza sorridere.

Chissà se questo particolare caso e quelli di altri operatori economici “vincitori” in Provincia con alcune ombre ben più cupe di un’indagine come quella che ha coinvolto Caprio sarà argomento di conversazione al convegno sulla corruzione, al quale parteciperà, tra gli altri, il presidente Magliocca, che si terrà venerdì mattina alle 10 all’auditorium di via Ceccano, a Caserta, ovvero la struttura della Provincia di Caserta che nel 2019 ha visto i suoi lavori di ammodernamento affidati a Raffaele Pezzella, arrestato stamattina (e altre due volte tra il 2020 e il 2021), perché accusato di essere un corruttore, anche di un dirigente della stessa provincia di Caserta nelle altre due occasioni che lo hanno portato all’arresto, e di aver foraggiato economicamente il clan dei Casalesi.