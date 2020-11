CASERTA – Ci ha riprovato.

L’uomo che tre giorni fa, nella centralissima via Roma, voleva lanciarsi dal quarto piano – fermato in extremis dai Vigili del Fuoco intervenuti appena in tempo – ha tentato nuovamente di togliersi la vita.

I Vigili sono nuovamente intervenuti con un’autoscala ed hanno raggiunto l’aspirante suicida.

Il traffico è andato completamente in tilt.