ULTIM’ORA ELEZIONI. Graziano rimedia la candidatura del sindaco di Gricignano all’uninominale di AVERSA

Vincenzo Santagata è perfettamente integrato nel sistema di potere, messo in piedi già da anni, dal politico teverolese e dall’imprenditore di Frattamaggiore, trapiantato ad Aversa Ferdinando Canciello e al quale si è aggiunto da qualche tempo, Giovanni Zannini. Tutti insieme appassionatamente a sostenere la presidente dell’Asi Pignetti che spende più di 60mila euro dei soldi presi dalle tasse dei cittadini, dai versamenti effettuati dagli imprenditori impiantati nelle aree Asi casertane, per pagare avvocati di grido ro, soprattutto romani, per le sue querele nei confronti di questo giornale

AVERSA – (g.g.) Alla fine un candidato purchessia Stefano Graziano lo ha trovato per il collegio uninominale di Aversa. A quanto si sa, ma la notizia non è confermata, all’ultimo incontro, quello decisivo avrebbe partecipato anche Giovanni Zannini che non graziano avrebbe disposto un sodalizio, prima di tutto biologico e successivamente politico.

Il Pd più Articolo 1, più sinistra italiana-Verdi e infine Più Europa candideranno il sindaco di Gricignano d’Aversa Vincenzo Santagata. E tutto sommato non stupisce affatto. Beninteso, si tratta di un amministratore già totalmente integrato nel meccanismo di potere di Graziano e Zannini. Gricignano insieme a Carinaro e Teverola costituisce quello zoccolo duro della gestione delle aree industriali che ha nell’imprenditore di Frattamaggiore trapiantato ad Aversa Ferdinando Canciello, il suo sontuoso beneficiario e in Graziano prima, al quale poi successivamente si è aggiunto Zannini, il tutor politico di questa intesa con Canciello, il quale da mesi, si rapporta anche a Giovanni Zannini, come dimostra una fotografia, anche un po’ buffa in verità, che fornisce effige a un loro incontro riservato avvenuto nell’auto dello Zannini, con i vari reggicoda rigorosamente fuori da quell’abitacolo, a partire dl mondragonese componente del comitato direttivo Asi Alessandro Rizzieri, proseguendo con l’inossidabile e intoccabile dirigente Asi, il maddalonese Santonastaso, con un paio di fratelli di Ferdinando Canciello a presidiare il tutto, decentrati ulteriormente ad una distanza di un paio di metri.

Da questo brodo che ha poi nella presidente dell’Asi Raffaela Pignetti colei che ha speso più di 60mila euro si soldi pubblici per pagare gli avvocati posti al servizio delle querele da lei presentate nei confronti di questo giornale, la vera e propria ciliegina sulla torta, l’elemento ulteriormente armonico, rispetto ad un modello culturale, esistenziale che inquina pesantemente la politica di marcatissime venature clientelari.

Dunque, nella di sorprendente: Graziano non ha trovato alcun valore aggiunto sul territorio, disposto ad immolarsi per lui in un collegio maggioritario e ha dovuto ripiegare su un sindaco della riserva che condivide con Zannini.