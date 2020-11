ULTIM’ORA MARCIANISE. Suicidio in via Vittorio Alfieri. È un giovane

MARCIANISE – Un ragazzo si è tolto la vita nella sua abitazione di via Vittorio Alfieri, strada attigua alla scuola media “Bosco”. Si tratta di Vincenzo Costanzo, 32 anni.

Viveva con suo padre Salvatore Costanzo, noto architetto marcianisano, studioso dell’arte e della storia della città, già professore del locale Liceo Artistico.

Il ragazzo aveva già tentato l’estremo gesto in altre occasioni. Portava in sé le ferite di una grande sofferenza. La morte di sua madre, avvenuta tre anni fa, lo aveva segnato profondamente.

La donna, insegnante presso l’Istituto “Lener” di Marcianise, si era spenta a causa di una malattia. Un dolore insopportabile per Vincenzo, che viveva una quotidiana tribolazione.

Alcuni mesi fa, i Carabinieri lo avevano fermato appena in tempo nei pressi di un ponte, intenzionato a togliersi la vita. Affidato a suo padre, il ragazzo aveva nuovamente cercato di compiere il tragico gesto lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Anche in questo caso, si era riusciti a bloccarlo. Ma oggi, sfortunatamente, nessuno è riuscito a fermarlo in tempo per evitare la tragedia. Si è tolto la vita impiccandosi.

I suoi funerali si svolgeranno domani, domenica.