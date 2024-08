MARCIANISE – In questi minuti i residenti di via XXV Aprile, a Marcianise, segnalano un pericoloso incendio.

A prendere fuoco sono le campagne che si trovano a ridosso delle abitazioni di via XXV Aprile, per l’appunto, e via Fellini.

Sul posto sanno giungendo i liquidi del fuoco e la Polizia municipale.