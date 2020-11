Un’altra morte: ciao MAURIZIO. Trovato senza vita in bagno

CAPODRISE – Una giornata terribile, quella di oggi, in provincia di Caserta. Si è diffusa in serata la notizia di un’altra tragica scomparsa, dopo quella di Vincenzo Costanzo, morto alcune ore fa a Marcianise (ULTIM’ORA MARCIANISE. Suicidio in via Vittorio Alfieri. È un giovane).

Maurizio Nitti, 40 anni, è stato trovato morto dai suoi familiari all’interno del bagno della sua abitazione. Abitava a Capodrise, nei pressi del caseificio De Nicola.

Anche nel suo caso l’ipotesi più accreditata è quella di suicidio.

Solo poche settimane fa, condivideva questo sul suo profilo Facebook: