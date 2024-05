VIDEO E FOTO CHOC. CASERTA. Peugeot travolge uomo sulle strisce. Corpo incastrato sotto l’auto

CASERTA – Chi vorrà potrà scorrere alla fine dell’articolo per vedere la foto e il video del terribile incidente stradale avvenuto questa sera a Caserta, in via Acquaviva.

Una Peugeot 308 nera ha investito sulle strisce pedonali un uomo che stava attraversando la carreggiata.

All’inizio si parlava di decesso, ma non è così. È in condizioni stabili e cosciente.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per estrarre la vittima dell’incidente.