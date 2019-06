Video girati negli spogliatoi delle atlete. L’allenatore: “Riprese fatte per errore”

SESSA AURUNCA – Si è concluso, questa mattina, l’esame nei confronti dell’imputato F.F., infermiere ed allenatore di una squadra femminile di volley di Sessa Aurunca, accusato di stalking da una sua collega di lavoro e di aver ripreso, a loro insaputa, le giocatrici mentre si cambiavano in spogliatoio.

Durante l’udienza, al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, l’uomo si è difeso dalle accuse dichiarando che la registrazione delle pallavoliste sarebbe accaduto per errore in quanto solito registrare, attraverso una telecamera montata su una penna, le partite delle squadre avversarie per adottare contromisure idonee per le gare di ritorno nel campionato. La penna, poi sarebbe finita in una tasca di una borsa lasciata sulla pachina dello spogliatoio e l’occhio bionico avrebbe ripreso le ragazze.

Successivamente l’uomo venne denunciato per stalking da una collega con cui aveva intrecciato una liaison amorosa e a seguito della denuncia, le indagini fecero venir fuori i video girati in palestra.

Il processo è stato rinviato a metà luglio.