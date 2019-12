VIDEO. Tentano il furto al centro scommesse col camion dei rifiuti. Messi in fuga dal custode virtuale

VILLA DI BRIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Balordi tentano furto in un centro scommesse, ma qualcosa va storto. Giovedì scorso, 19 dicembre, intorno alle 3 del mattino, una banda di ladri specializzati a bordo di un camion per la raccolta dei rifiuti, come si vede nelle foto e nel video che pubblichiamo, nel tentativo di essere confusi da operatori ecologici a lavoro, hanno cercato di fare irruzione all’interno del centro scommesse VILLA BET di Villa di Briano. I tre delinquenti hanno iniziato prima a spostare i blocchetti di cemento posizionati davanti alla sala scommesse per utilizzare il mezzo pesante per scardinare la serranda dell’esercizio commerciale, ma l’occhio attento della vigilanza in remoto, li ha messi subito in fuga. Sul posto, in pochi minuti, è giunta una pattuglia dei vigilantes. Ora chi di competenza è sulle tracce dei malviventi.