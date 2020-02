Villaggio turistico in Sardegna e riciclaggio, ecco perchè gli imprenditori di CASAPESENNA sono stati assolti

CASAPESENNA – Non provenivano da proventi della droga o della camorra i soldi utilizzati per la compravendita di un terreno a Villasimius, in provincia di Cagliari, nel quale poi una cordata di impresari campani ha realizzato un villaggio turistico. E’ quanto scrivono i giudici della prima sezione del tribunale di Cagliari, secondo quanto riporta l’Unione Sarda, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 29 ottobre e’ stato assolto dalle accuse di aver riciclato soldi della camorra l’ex sottosegretario ed europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu.

Con lui erano finiti sotto processo anche l’ex sindaco di Sestu Luciano Taccori e l’ex assessore dello stesso Comune Paolo Cau, insieme a tutti gli imputati campani: gli imprenditori Bartolomeo Piccolo, Alessandro Falco, Antonino Di Martino, Nicola Fontana, Rosa Garofalo, Gilda Piccolo, Angela Miccio, Luisa Di Martino e Alessandra Coronella, l’ex consigliere regionale campano Luciano Passariello, Salvatore Venturino e Rosa Fontana. Tutti assolti perche’ il fatto non sussiste.

“Non puo’ ritenersi la configurabilita’ di una provenienza del denaro da attivita’ di tipo camorristico o da traffico di sostanze stupefacenti” scrive il tribunale. I giudici confermano l’arrivo in Sardegna nell’agosto 2003 del boss Gennaro Chierchia, detto ‘Rino o’pecorone’, numero uno della famiglia D’Alessandro poi ucciso in un agguato, ma ritengono Nicola che la Dda non abbia provato ne’ quanti soldi portasse con se’ ne’ la loro provenienza illecita. Nelle motivazioni, il tribunale ritiene anche che Cicu, Taccori e Cau “lontani territorialmente dalle zone di camorra” potevano “basarsi solo su quello che palesemente risultava” sulla figura di chi acquistava, ritenuto un imprenditore affermato del turismo e della ristorazione. “Fatto che esclude – conclude la sentenza – la stessa configurabilita’ del dolo di riciclaggio“.