VIOLATA LA ZONA ROSSA. NOTO RISTORANTE fa entrare i clienti “clandestini” dal retro. Blitz dei carabinieri nel locale

Ecco come attirava gli avventori attraverso annunci e inviti

TEVEROLA (g.g.) – Blitz dei carabinieri nel noto ristorante il Vecchio Monastero di via Roma a Teverola. I militari della locale Stazione, probabilmente allertati da una segnalazione, hanno sorpreso alcuni clienti che stavano mangiando all’interno. A quanto pare, i titolari del ristorante facevano entrare i clienti “clandestini” dal retro del locale per poi offrire loro il servizio a tavola nonostante il tassativo divieto imposto dalle regole anti Covid. Non è noto ancora se i carabinieri abbiano proceduto a comminare, come del resto è altamente probabile, una sanzione al titolare del ristorante. Sicuramente, invece, il locale è stato immediatamente chiuso per il momento. A quanto pare, i clienti erano anche attirati da messaggi inviati attraverso i social.