VIOLENTA LITE IN FAMIGLIA. Minaccia la sorella e prende il padre a sprangate per avere soldi: arrestato

CELLOLE – Arrestato un uomo di 34 anni a Baia Domizia, località balneare ricadente tra i comuni di Cellole e Sessa Aurunca, accusato di aver picchiato il padre. Secondo quanto ricostruito, pur di aver i soldi per acquistare la droga, ha prima aggredito il padre con una spranga di metallo, poi ha minacciato la sorella.

Ad intervenire sono stati i carabinieri su segnalazione di una violenta lite in famiglia. Una volta sul posto, i militari hanno accertato, sulla base della testimonianze delle vittime, che il 34enne aveva pesantemente malmenato il padre, provocandogli un trauma facciale e contusioni multiple su tutto il corpo, per poi prendersela con la sorella. Il 34enne è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.