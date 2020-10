Violenze e abusi su 3 donne durante gli esorcismi. Depositato l’appello per l’ex prete Michele Barone

CASAPESENNA (GV) – Depositato l’appello (dagli avvocati Carlo De Stavola e Vincenzo Zuccaro) per l’ex prete don Michele Barone di Casapesenna, condannato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (a febbraio scorso) a 12 anni di carcere nel processo in cui era accusato di aver commesso violenze e abusi contro tre donne, una delle quali minorenne, mentre praticava esorcismi non autorizzati. Attualmente l’ex sacerdote e confessore dei vip è agli arresti domiciliari. Barone fu arrestato il 14 febbraio del 2018, ridotto allo stato laico per questa vicenda giudiziaria, ha lasciato il carcere lo scorso mese di marzo.