Voto di scambio e favori ai Belforte, la parola passa alla difesa

La scorsa udienza la richesta del pm di otto condanne.

MADDALONI Dopo la requisitoria del pubblico ministero della Dda Luigi Landolfi, oggi la parola è passata alla difesa nel procedimento che vede imputati il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, la consigliera comunale Teresa Esposito, i suoi fratelli Eduardo e Giovanni Esposito, la madre Carmela Di Caprio (altro fratello è Antonio Esposito, detto o saponaro, considerato il referente del clan Belforte a Maddaloni), l’imprenditore Salvatore Esposito, Nunzia Di Donato e Enrico Pisani. Tutti loro rispondono, a vario titolo, di corruzione elettorale aggravata dall’agevolazione mafiosa.

Otto le richieste di condanna per voto di scambio: un anno, con pena sospesa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’esclusione dell’aggravante mafiosa per Andrea De Filippo; tre anni e sei mesi per Carmela Di Caprio; per Eduardo Esposito , sono stati chiesti quattro anni; 3 quelli chiesti dal pm per Giovanni Esposito; 5 anni e 6 mesi per Teresa Esposito; per Salvatore Esposito chiesti due anni; un anno, con pena sospesa, per Enrico Pisani, ex candidato sindaco; un anno per Nunzia Di Donato, 35 anni.