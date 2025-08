ZANZARA KILLER. Un’altra vittima in provincia di CASERTA. Sette i morti per la febbre West Nile

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASERTA – Sale a sette il bilancio dei decessi legati al West Nile Virus nella provincia di Caserta, mentre in Italia si contano già 13 vittime. Nelle ultime ore hanno perso la vita un 79enne di Teverola, Antonio Pagliuca, deceduto all’ospedale di Frattamaggiore dopo essere stato ricoverato ad Aversa, di cui vi abbiamo dato notizia ieri, e un 71enne di Casal di Principe, morto nella terapia intensiva del nosocomio aversano.

Le due vittime avrebbero contratto l’infezione nella zona costiera di Mondragone. Il virus, trasmesso dalle zanzare del genere Culex, ha trovato in questa zona un ambiente favorevole alla proliferazione, complici le condizioni climatiche e la presenza di acque stagnanti.

L’ASL di Caserta ha annunciato il potenziamento delle operazioni di disinfestazione nelle zone a maggior rischio, con interventi mirati per ridurre la popolazione di zanzare e limitare la diffusione del patogeno. Le autorità sanitarie raccomandano alla popolazione di adottare misure preventive, come l’uso di repellenti, zanzariere e abiti coprenti, soprattutto nelle ore serali e notturne.

A livello nazionale, i casi di West Nile Disease continuano a crescere, con focolai attivi in diverse regioni, tra cui Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Il ministero della Salute monitora la situazione, mentre gli esperti invitano a non sottovalutare i sintomi (febbre alta, cefalea, debolezza), che in soggetti fragili possono evolvere in forme neurologiche gravi.