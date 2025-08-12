19ENNE E 14ENNE GRAVI. Giovani in auto si schiantano contro palo della luce

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

VITULAZIO – Drammatico incidente alle prime luci dell’alba in via Marconi, a Vitulazio, dove un’auto con cinque ragazzi a bordo è finita contro un palo. L’impatto, avvenuto intorno alle 4:30, è stato molto violento e ha richiesto l’intervento urgente di ambulanze e forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo del veicolo per motivi ancora da chiarire. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto. Un 19enne e un 14enne sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Caserta, entrambi con traumi cranici e lesioni multiple. Un terzo ragazzo, di 15 anni, è stato portato a Sessa Aurunca per accertamenti. Altri due giovani, di 15 e 17 anni, hanno riportato solo contusioni leggere e non hanno voluto essere ricoverati.