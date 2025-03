38enne casertano vende il motore di una minicar online, ma è una truffa: beccato

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Merce pagata ma mai spedita

CASERTA – I Carabinieri della stazione di Apiro, in provincia di Macerata, hanno denunciato un 38enne residente in provincia di Caserta per il reato di frode informatica. La denuncia è scaturita da un’attività investigativa avviata a seguito di una querela presentata da un cittadino truffato.

Il fatto si è verificato quando un uomo, alla ricerca di un motore per la sua minicar, si è imbattuto in un’offerta online. Dopo aver preso contatti con quello che sembrava essere un dipendente di una ditta specializzata nel commercio di materiale meccanico, il cittadino ha deciso di effettuare un bonifico di 400 euro, convinto avrebbe ricevuto il motore.

Purtroppo, una volta completato il pagamento, l’acquirente non ha mai ricevuto la merce né la restituzione dei soldi. A quel punto, ha deciso di sporgere denuncia alle autorità.

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Apiro, hanno permesso di rintracciare il flusso finanziario del pagamento, che è stato indirizzato a una carta prepagata ricaricabile intestata al 38enne casertano. Grazie a questi elementi, gli investigatori sono riusciti a raccogliere le prove necessarie a identificare e denunciare l’indagato per frode informatica.

Il 38enne, che si era mascherato da venditore affidabile, dovrà ora rispondere del reato di truffa online.