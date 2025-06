45enne mangia veleno per topi e finisce in fin di vita

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

VITULAZIO – Un drammatico episodio si è verificato ieri sera nel centro storico di Vitulazio, dove un cittadino di 45 anni ha ingerito del veleno per topi. L’allarme è scattato intorno alle 19, quando i soccorritori, giunti sul posto, lo hanno trovato in gravi condizioni all’interno di un’abitazione situata in un vicolo del paese.

L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove i medici hanno contrastato gli effetti tossici della sostanza ingerita. Nonostante le critiche condizioni iniziali, le sue funzioni vitali sono ora stabili, anche se la prognosi resta riservata.

Le autorità stanno cercando di ricostruire le circostanze che hanno portato a questo che sembra essere stato un gesto estremo.