50ENNE MORTO IN CASA: era irreperibile da giorni

Indagini in corso sulle cause del decesso

CASTEL VOLTURNO – È stato trovato morto all’interno della sua abitazione, in via Vercelli, nella località Villaggio Coppola. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, quando i vigili del fuoco, allertati da alcuni conoscenti preoccupati per il suo silenzio, hanno forzato l’ingresso dell’appartamento.

All’interno, il corpo ormai privo di vita di un uomo di 50 anni, identificato come E.T. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Presenti anche i carabinieri della compagnia locale, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze della morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.