MADDALONI. 64enne arrestato per estorsione e lesioni aggravate
10 Ottobre 2025 - 17:21
L’uomo dovrà espiare una pena residua di 3 anni e 3 mesi di reclusione
SAN MARCO EVANGELISTA – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 ottobre 2025, i carabinieri della Stazione di Maddaloni hanno tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Ufficio Esecuzioni Penali, un 64enne di Maddaloni già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo deve espiare una pena residua di 3 anni e 3 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole dei reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate, commessi nel 2012 nel Comune di San Marco Evangelista.
Dopo l’arresto, espletate le formalità di rito presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Maddaloni, l’uomo è stato sottoposto al regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione, in esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria mandante.
Il provvedimento rientra nell’ambito delle attività di controllo e repressione dei reati eseguite quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate a garantire il rispetto delle sentenze e la sicurezza del territorio.