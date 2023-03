Acquista la casa all’asta: minacciato di morte dall’ex proprietario

L’intera vicenda è stata immediatamente denunciata da R.C. al commissariato di polizia

NOCELLETO DI CARINOLA (Maria Assunta Cavallo) – Minacciato di morte ed aggredito dopo aver acquistato una casa all’asta. Il fatto è accaduto il 23 marzo scorso quando un uomo originario di Falciano del Massico, R.C di 56 anni, mentre effettuava un sopralluogo nella sua nuova casa, è stato aggredito dal vecchio proprietario, un uomo del posto di 51 anni che dopo averlo avvicinato mentre era a bordo di un furgoncino, non ha esitato a puntargli contro una pistola, minacciandolo di morte per poi dirigersi verso il proprio magazzino, poco distante dalla sua ex proprietà, nel mentre il malcapitato attendeva l’arrivo delle forze dell’ordine. La vicenda sembrava essersi conclusa alla prima aggressione ma non è stato proprio così perché il 51 enne, mosso da una furia incontrollata, è fuoriuscito dal piazzale del magazzino a bordo di un bobcat cercando dapprima di investire R.C, riparatosi fortunatamente dietro ad un palo di cemento, per poi puntare verso l’auto in sosta della vittima agganciandola con la benna del bobcat e danneggiandola nella parte posteriore. Subito dopo l’accaduto, sono arrivati sul posto gli uomini della polizia di stato che hanno provveduto ad identificare l’aggressore e sua moglie. L’intera vicenda è stata immediatamente denunciata da R.C. al commissariato di polizia di Sessa Aurunca.