ADDIO MICHELE. Il cordoglio del “Villaggio dei Ragazzi” e le parole dei suoi compagni di teatro

MARCIANISE – 53 anni compiuti da poco, lo scorso dicembre, e una voglia di vivere contagiosa. La prematura scomparsa di Michele Di Nuzzo ha lasciato un grande vuoto in quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo e conoscerlo.

L’innato amore per il teatro l’ha portato a coltivare sempre questa passione, recitando in molteplici compagnie teatrali: prima la “Frizzi e Lazzi” di Vincenzo Fretta, poi la “Siparium” di Aldo Guida.

E proprio da Michela Fretta, figlia di Vincenzo, e da Pino Guida, figlio di Aldo, arrivano i messaggi di ricordo e cordoglio più accorati: “Michele con te se ne va la spensieratezza, il tempo dei genitori ancora giovani, quello in cui essere adulti era solo un pensiero che bussava alla porta, e non sembrava essere tanto maledetto

– ha scritto Michela Fretta – Del tuo tempo, Michele, che è stato per noi dono, incanto, maschera, vino, e sorriso, io ti ringrazio. Il resto l’ha fatto la vita, che poi ti travolge ma mai, mai, ti ha tolto la risata dal volto”.

Pino Guida gli ha dedicato questo pensiero: “Stasera non vengo ho la febbre ho preso sta caspita e influenza bruttissima… e tutti noi dicemmo con un sorriso pe nun venì Michele e prove significa proprio che nun se sente buone.. poi da allora un susseguirsi di notizie che non vorresti mai sentire riferite ad un vero amico come lo sei stato tu..mi mancherai Michè.. correggiamo sta parte scriviamo na particina pure pe’ criature e tu sempre pronto a venire a casa col tuo portatile per farlo… vorrei scrivere tante altre cose ma sto da ieri davvero che non ho parole… per ora solo cià Michè. Alduccio Vicienzo e Pasqualone sicuramente stanne già preparando qualcosa lassù, vide che fa… cià”.

Anche il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, presso il quale Michele Di Nuzzo lavorava come docente, ha espresso alla famiglia le sue condoglianze: “È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa prematura del professor Michele Di Nuzzo, un docente stimato e apprezzato da colleghi e studenti. In questo momento di grande dolore, ci uniamo al cordoglio della famiglia, offrendo le nostre più sentite condoglianze”.

Questa mattina, lunedì, alle ore 11.30, la salma del defunto arriverà nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Capodrise dove alle 12.00 sarà celebrato il rito funebre. Lascia la moglie Daniela Raimo, le figlie Sabrina e Martina, il padre Gennaro, la madre Marta Piccolo, le sorelle Giovanna e Anna.