Area fitness devastata prima dell’inaugurazione, caccia ai vandali

Il sindaco ha denunciato l’accaduto.

VILLA DI BRIANO. E’ stato lo stesso sindaco a denunciare quanto accaduto nella sua cittadina, con un’area fitness della piazza devastata ancor prima dell’inaugurazione. Il sindaco di Villa di Briano Luigi Della Corte poche ore prima aveva annunciato la fine degli interventi.

“Esprimevamo la nostra felicità perché i lavori per realizzazione di un’area Fitness in Piazza Fontana erano quasi terminati ma ora con il cuore pieno di tristezza, mi tocca comunicarvi che quell’area fitness nemmeno ancora inaugurata, è stata già vandalizzata. E’ stato rotto un attrezzo dedicato ai ragazzi diversamente abili!”

“Non so darmi una spiegazione a tutto ciò; purtroppo, proprio non si riesce a trasmettere l’idea che il bene pubblico è di tutti e bisogna prendersene cura. Attraverso delle telecamere posizionate nella zona, stiamo cercando di risalire ai responsabili per provvedere a sporgere formale denuncia. Io, con tutta la mia amministrazione, certamente non ci fermeremo davanti a questi individui. cercheremo fino alla fine di cambiare questo paese.” conclude Della Corte.