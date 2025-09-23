Auto si ribalta, donna salvata dai passanti
23 Settembre 2025 - 08:53
MADDALONI – Un’autovettura si è ribaltata nel ieri sera, lunedì, in prossimità del quadrivio Giardinetti, un punto della viabilità noto per la complessità del traffico. Le dinamiche dell’incidente, avvenuto lungo una delle principali direttrici di scorrimento, sono al momento oggetto di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto per i rilievi.
All’operazione di soccorso, ha partecipato anche un’unità di 118 giunta con un’ambulanza per prestare le prime cure. Secondo le prime informazioni, alcuni automobilisti di passaggio hanno fornito assistenza nelle primissime fasi, prima dell’arrivo dei soccorsi istituzionali. .