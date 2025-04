Auto si ribalta nei pressi del McDonald’s: due ragazze e un 14enne in ospedale

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine al fine di stabilire la dinamica dei fatti

MARCIANISE – Grave incidente stradale nella notte nei pressi del polo commerciale, tra McDonald’s e Iperceramica, di Marcianise. Un’auto, con a bordo tre giovani, due ragazze e un ragazzo, per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata

L’impatto è stato violento e le condizioni dei passeggeri sono apparse subito serie. Una delle ragazze, 19 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Caserta, mentre l’altra, appena 18enne, è stata condotta all’ospedale di Aversa. Entrambe sono attualmente in prognosi riservata.

A destare maggiore preoccupazione è però il quadro clinico del terzo giovane coinvolto, un ragazzo di soli 14 anni, anch’egli trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.