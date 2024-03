Autocarro finisce fuori strada: traffico in tilt sulla Statale

Intervento dei vigili del fuoco.

MARCIANISE. Questa mattina verso le ore 06:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Marcianise è intervenuta sulla SS Sannitica, nei pressi della rotonda che porta al casello autostradale di Caserta Sud, per un incidente stradale. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato un autocarro adibito al trasporto di merci deperibili che, per cause da accertare, terminava la sua corsa uscendo fuori strada e rimanendo con metà del veicolo in mezzo alla carreggiata. I Vigili del Fuoco ,dopo aver provveduto alla messa in sicurezza del mezzo pesante, tramite l’ausilio di un’autogrú proveniente dalla sede Centrale del Comando, hanno liberato la carreggiata permettendo al traffico veicolare, fermo durante le operazioni di soccorso, di riprendere normalmente la circolazione.