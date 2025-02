Bimbo di 2 anni rischia di soffocare mentre mangia: corsa all’ospedale di CASERTA

All’ora di pranzo di oggi

MADDALONI – Un bambino di 2 anni ha rischiato di soffocare durante il pranzo. La famiglia, in preda al panico, lo ha portato in Guardia Medica, ma poiché le sue condizioni non miglioravano, è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118. Il piccolo è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta.