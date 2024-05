CASERTA. Al via la sperimentazione della zona a traffico limitato a San Leucio e Vaccheria

I varchi di accesso alla Ztl sono tre, con l’obiettivo di limitare, il flusso eccessivo di veicoli nei due Borghi storici della città di Caserta

CASERTA – Ha preso il via mercoledì, 15 maggio, la zona a traffico limitato, in via sperimentale, alla Vaccheria e a San Leucio. I varchi di accesso sono stati installati con l’obiettivo di limitare, durante determinati periodi dell’anno e in una determinata fascia oraria, il flusso eccessivo dei veicoli nei borghi storici della città di Caserta.

per quel che concerne il varco collocato in Via Vaccheria a San Leucio, all’altezza del civico 35, ovvero nelle immediate vicinanze della salita che conduce al Belvedere di San Leucio. Il varco sarà attivo dal 15 maggio al 15 ottobre, tutti i giorni, dalle ore 19 alle ore 6 del mattino successivo. Sempre dal 15 maggio al 15 ottobre, tutti i giorni, dalle 19 alle 6 del giorno seguente, sarà attiva la Ztl nel varco di Via Cappuccio, ovvero presso la porta d’accesso alla Vaccheria, la strada che conduce a Piazza Madonna delle Grazie.

Verrà attivato il 1° luglio, invece, il varco di Via Antonio Planelli, ovvero la strada che a San Leucio collega Piazza della Seta allo Scalone Monumentale del Belvedere di San Leucio. Il varco sarà attivo fino al 31 agosto il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 20 alle ore 3. In caso di eventi programmati presso il Belvedere di San Leucio, il Comune si riserva la facoltà di attivare il varco, consentendo il passaggio solo ai mezzi autorizzati dalla Polizia Locale.

Secondo quanto dichiarato a suo tempo dall’assessore alla mobilità Emiliano Casale la scelta della zona a traffico limitato si è resa necessaria al fine di arginare la malamovida che nella bella stagione affligge la Vaccheria