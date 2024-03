CASERTA. Azzannato da un cane, giovane finisce in ospedale

E’ accaduto ieri in via Tazzoli nel quartiere Tescione

CASERTA – Stava passeggiando in strada quando sarebbe stato morso a un braccio da un cane di grossa taglia. E’ la disavventura, avvenuta ieri in via Tazzoli, nel quartiere Tescione, che vede protagonista un giovane casertano. Secondo alcuni residenti del posto si tratterebbe di un molosso che spesso, libero dal guinzaglio e senza alcuna precauzione, si aggira nel quartiere. Per il giovane si è reso necessario l’intervento dei medici del pronto soccorso del nosocomio locale.